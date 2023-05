Estación Central: Operativo dejó 10 detenidos por manejar carros de comida sin permisos

En un operativo junto a personal municipal de Estación Central y de la Seremi de Salud Metropolitana, Carabineros incautó nueve carros de comida que funcionaban sin permisos sanitarios, y detuvo a 10 personas encargadas de la venta.

"Siempre hacemos el llamado al autocuidado, a que no se consuman estos alimentos que no respetan ningún tipo de de normas de refrigeración o pueden tener muchas bacterias", señaló el alcalde Felipe Muñoz, puesto que "evidentemente acá no se respeta ninguna cadena de frío".

El jefe comunal añadió que "no solamente queremos resguardar la seguridad de las personas, sino que también su salud".