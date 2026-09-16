Minsal emitió alerta alimentaria por listeria en queso mantecoso laminado Matthei

El Ministerio de Salud emitió este miércoles una alerta alimentaria al detectar listeria en queso mantecoso laminado Matthei, específicamente en el formato de 250 gramos.

La cartera detalló que el lote afectado corresponde al "2262907 AM", cuya fecha de elaboración fue el 31 de agosto de 2026, y vence el 01 de marzo de 2027.

"La muestra inicial del producto fue tomada en el marco del proceso de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos en la región Metropolitana, y de acuerdo con los resultados de análisis del laboratorio de la Seremi, se detectó la presencia de Listeria", informó el ministerio.

El Minsal recomendó "no consumir el producto si se encuentra en el domicilio".