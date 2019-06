Nutricionistas: 17% de kioskos fiscalizados en colegios incumplen Ley de Etiquetado

El Colegio de Nutricionistas cuestionó los problemas que aún se mantienen respecto a la Ley de Etiquetados, a pocos días de comenzar su tercera etapa de implementación.

Según comunicó el gremio, "nos parece que toda medida que se dirija a mejorar la salud de la población es buena, sin duda desde que la ley se implementó se han visto cambios de consumo, la población está más informada y discrimina qué alimentos son saludables de los que no".

"Pero aún queda camino que andar: un 17 por ciento de los expendios de alimentos de los colegios fiscalizados no cumple con la ley, debemos pensar es ahí donde nuestros niños pasan ocho horas del día, cuando por motivos laborales, de tiempo o disponibilidad no pueden llevar comida de la casa o no existe casino en el colegio y la opción es el kiosco, por tanto los padres deben hacer de fiscalizadores", manifestó Cecilia Sepúlveda, directora nacional del Colegio de Nutricionistas.

En ese sentido, el gremio de nutricionistas manifestó que en 2017 y 2018 fueron multados el 17 por ciento de los colegios fiscalizados "por lo tanto, no ha mejorado este aspecto".

Además, los nutricionistas cuestionaron la venta callejera de alimentos a granel, sopaipillas, completos y papas fritas que no tienen regulación.