Venden en Chile queso que no lo es: Son sucedáneos que podrían ser dañinos para la salud

Cuatro marcas comercializadas en Chile venden quesos que realmente no lo son, pues se trata de sucedáneos que podrían ser dañinos para la salud de los consumidores.

Nevados de Puyehue, que se ofrece directamente como queso, además de Sabrolat, Goudina de Porvenir y Comercial Dollinco, que se promocionan como "productos con auténtico sabor a queso", son las marcas cuestionadas de acuerdo con un reportaje de Chilevisión.

"El contenido es un 26% aceite de palma y gran porcentaje de eso es grasa saturada", advirtió a ese medio la seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce.

Este tipo de aceite se usa en la industria cosmética y la producción de biodiesel, según explicó María José Scaffi, nutrióloga de la Clínica Las Condes: "Es poco saludable. Pueden producir daños en el ADN de algunas células. Podría provocar mayor riesgo de cáncer y algunas enfermedades metabólicas", añadió.

Estos productos que aparecen en las góndolas de los quesos no están rotulados como tal, pero sí salen con ese nombre en las boletas. Además cuentan con tres sellos y no dos como el queso de vaca.

Carlos Arancibia, gerente de Fedeleche, comenta que "la reglamentación chilena no incorpora la posibilidad de que tenga aceites vegetales, por lo tanto, ese producto, al no cumplir con la legislación, no se podría denominar queso. Se está engañando al consumidor vendiéndole una cosa que en realidad no es".

El gremio de productores de leche denunció la situación a la seremi de Salud, mientras las empresas respondieron mediante comunicados.

Comercial Dollinco asegura que su rotulación es la correcta y depende del consumidor informarse sobre lo que compra y leer los envases.

Nevados de Puyehue reconoció que inicialmente su rotulación era "tipo queso", agregaron la palabra "sucedáneo" destacada ante el requerimiento de las autoridades.

Porvenir, por su parte, explicó que su producto es Goudina y que no inducen al engaño.