Denuncian que Clínica Dávila exige depósitos previo a la atención de pacientes

El senador Guido Girardi (PPD), integrante de la Comisión de Salud, acusó que la Clínica Dávila exige la entrega de dineros antes de atender a pacientes, incluso en casos de urgencia.

El parlamentario informó que hasta ahora conoce al menos tres casos similares registrados en ese centro de salud, entre ellos el de María Teresa Buffo de 92 años, quien fue trasladada allí tras sufrir una fuerte caída que afectó sus costillas.

"La evaluaron y dijeron que había que hospitalizarla en la UCI y debíamos depositar tres millones de pesos en efectivo. Si no, teníamos que contratar una ambulancia particular para llevarla a otro lado", relató su hija, Silvia Marcos.

Ante los episodios que el senador tildó "de una crueldad extrema", anunció que solicitará que la Superintendencia de Salud termine el registro del recinto, no antes de obligarlo a devolver el monto entregado por las familias.

"La ley dice expresamente que hay un impedimento legal de exigir cheque o dinero en efectivo como condicionante de pago, más aún siendo una urgencia donde no se puede pedir ningún instrumento de pago. Esta empresa además tiene un prontuario de cobrar cheques, de exigencias que son inaceptables", subrayó Girardi.

"No hay un acto de violencia mayor"

Además de acudir a la Superintendencia, el parlamentario anunció que "vamos a presentar un recurso de protección y vamos a apoyar a estas familias porque aquí hay daño moral, que significa todo el dolor, la frustración, la rabia que tiene que pasar una familia para tener que mendigar para conseguir los dineros".

"Creo que no hay un acto de violencia mayor que un ser querido no tenga una atención oportuna, o que habiendo una ley que le impide a una persona que le exijan un cheque que a veces no tiene", sentenció el senador.

Girardi también emplazó a quienes hayan pasado por situaciones parecidas en la clínica para que "nos hagan llegar los antecedentes para actuar por el bien de la sociedad chilena y terminar con este tipo de abusos que indignan y que son intolerables".

El lunes serán presentadas las denuncias a la Superintendencia y el recurso en la Justicia. La Clínica Dávila se expone a multas de hasta 10 mil UTM, además de perder su registro de centro hospitalario por dos años.

Clínica revisa que "no existan irregularidades"

Ante lo anunciado por el senador Girardi, la Clínica Dávila emitió un comunicado en el que asegura que "respeta a cabalidad la Ley de Urgencia y no aplica cobros anticipados a los pacientes que ingresan a través de ella".

"En aquellos casos que no clasifican dentro de esta ley, la clínica aplica una modalidad de pago anticipado acorde a los reglamentos y regulaciones vigentes", explican.

Respecto a las denuncias dadas a conocer por el parlamentario, "la institución se encuentra revisando los antecedentes de cada uno de los casos para asegurarse de que no existan irregularidades", y han entregado "toda la información" solicitada por la Superintendencia en sus fiscalizaciones.

"La institución se preocupa de entregar a los pacientes y sus familiares toda la información correspondiente a sus derechos y deberes, como también al pago de prestaciones, velando por el estricto cumplimiento de los protocolos internos en este ámbito", concluye el escrito.