Superintendencia investigará a Clínica Las Condes por quimioterapias con fármacos genéricos

La Superintendencia de Salud anunció este martes que investigará el eventual uso de medicamentos de quimioterapia genéricos en pacientes que habían pagado por insumos más caros en la Clínica Las Condes (CLC).

La decisión se tomó a partir de una publicación de La Tercera PM, que indica que el doctor Hernán López renunció a la institución de salud el pasado 21 de julio una vez que supo de estas irregularidades.

De acuerdo a La Segunda, López informó su salida y los motivos de esta en un grupo de Whatsapp que reúne a médicos que han sido despedidos o han renunciado durante la actual administración: "Me enteré que están utilizando quimioterapias genéricas, sin la debida información a los clínicos, menos a los pacientes, y lo peor, cobrándoles como originales".

"Nadie se dio por enterado, una vulgaridad que atenta contra el cuidado de los pacientes, un engaño, un robo. El nuevo 'estándar' del que no me interesa ser parte", agregó el doctor, quien además dijo a LT que la "jefatura estaba enterada" de esto, mas "el resto de mis colegas no, según lo que me informaron".

De hecho, un paciente afectado sería el ginecólogo Mario Montoya, quien también trabaja en CLC, según López.

ARRIESGAN MULTAS Y RETIRO DE ACREDITACIÓN

La Superintendencia constató esta mañana que en este caso "estaríamos ante una posible infracción a la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Vamos a fiscalizar la situación y de comprobarse la vulneración de la ley", la clínica arriesga multas de alrededor de 15 millones de pesos.

El regulador también podría revisar la acreditación que entrega a la clínica si llega a constatar que el recinto incumple el protocolo que resguarda la dignidad de sus pacientes, el derecho a la información y el consentimiento informado, certificación que si bien es voluntaria para los centros médicos, es obligatoria para entregar las prestaciones del Auge.

Por lo demás, la Joint Commission International (JCI), organización norteamericana que acredita instituciones de salud en el mundo, también podría actuar frente a esta denuncia, todo después de que CLC consiguiera su validación por quinta vez, uno de los logros de la gestión de su cuestionado presidente, Alejandro Gil.

Para el ex superintendente Manuel Inostroza, "aquí hay muchas falencias y creo que se podrían aplicar multas", por cuanto es una situación que dice no haber visto antes, "menos en un centro acreditado".

"Creo que aquí se están incumpliendo estándares internacionales que podrían hacer que la clínica pierda su acreditación en la JCI, porque se alteran todos los protocolos de protección de información, de resguardo clínico, protección del afiliado, consentimiento informado, etcétera", remarcó.

La indagatoria anunciada por la Superintendencia se suma al sumario abierto por la Seremi de Salud Metropolitana por la tercera dosis contra el Covid-19 que Gil habría obligado a funcionarias a aplicarle.