Castro: Con las licencias médicas tenemos un "pecado estructural" y Mañalich debe tomar las riendas

El diputado Juan Luis Castro (PS) llamó en Cooperativa a realizar un cambio estructural en el sistema de revisión de licencias médicas, ante la crisis derivada de los retrasos en los pagos a los afectados.

En diálogo con Lo que Queda del Día, el parlamentario indicó que "no pueden pagar justos por pecadores, que es lo peor", añadiendo que "lo que pasa hoy día en materia de licencias médicas es casi una crónica de una muerte anunciada, porque este es un problema que viene por lo menos desde hace 20 años, con una gran burocracia en los pagos, con una falsa tramitación de licencias médicas".

"A veces hay gente que abusa, no es la mayoría, pero sin una modalidad que castigue de verdad a quienes cometen infracciones graves", seguirán ocurriendo estos hechos, planteó.

Castro recordó que "en el primer gobierno del Presidente Piñera nosotros aprobamos una ley, que no se aplica, en contra de los médicos que emitan falsas licencias, eso fue aprobado el año 2012".

"El problema es más estructural, porque toda la Compin el año 2002 se traspasaron desde los servicios de salud, que son los que llevan las redes asistenciales, a las seremis de Salud y en todas las regiones no tienen la capacidad financiera, no tienen personal suficiente, no tienen recursos para poder respaldar esta gran institución que son las Compines, que tienen que evaluar las licencias médicas", añadió.

El parlamentario manifestó que "tenemos un pecado estructural y yo pienso que es la hora de que el nuevo ministro de Salud tome las riendas de este asunto y se envíe una modificación legal que definitivamente les dé autonomía, el financiamiento estatal suficiente para poder hacer la pega".