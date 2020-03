Centros de salud registran aglomeraciones en primer día de vacunación contra la influenza

Tras el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza 2020, los centros de salud del país registraron grandes aglomeraciones de pacientes en la mañana de este lunes.

El director del consultorio La Estrella de Pudahuel, Emilio Muñoz, hizo un llamado a la calma y a no asistir solamente en las mañanas, debido a que el recinto atiende en una extensa jornada, de lunes a sábado.

"Es el primer día, va a haber para todos (vacunas), estamos tratando de hacerlo rápido, les pido calma" exclamó entre un murmullo de gente.

"Desde la 07:00 había gente que estaba esperando y era algo que sabíamos que iba a ocurrir hoy. El llamado que hacemos es que tenemos vacunas suficientes para todos, por lo tanto, hay que evitar juntarse todos en la mañana temprano, tenemos un horario extenso desde las 08:00 hasta las 20:00 horas para poder vacunarlos durante toda la semana y el sábado también", explicó el doctor.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que "se han registrado aglomeramientos esta mañana no deseables desde el punto de vista sanitario, porque coinciden adultos mayores, personas de riesgo, en la cola".

Debido a ello, la autoridad anunció que a partir de mañana martes, "y así lo hemos conversado con los alcaldes de las comunas más populosas, vamos a disponer sitios adicionales a lo consultorios para que la gente de riesgo, especialmente los adultos mayores que están en el grupo de vacunación, concurran a estos lugares de vacunación que cada alcalde avisará hoy en la tarde cuáles van a ser".

No solo en la capital se han registrado aglomeraciones, en la Región de Valparaíso por protocolo no se permite ingresar un gran número de pacientes a la vez, lo que ha generado extensas filas en los recintos asistenciales.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, llamó al grupo prioritario a vacunarse antes del 30 de abril y de mantener la calma debido a que habrá disponible para todos.

"Las personas se tienen que vacunar antes del 30 de abril, todos los adultos mayores, todos los enfermos crónicos van a tener su vacuna reservada. Hay vacuna para todos, no es necesario que vayan todos hoy. Efectivamente las municipalidades se van a coordinar para darles números para citarlos en forma ordenada para que no tengan que estar esperando y no tengan que estar en filas", detalló.

El proceso de vacunación se extenderá hasta fines de abril y los grupos de riesgo que se les solicita dirigirse a los recintos asistenciales son: personas mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas y niños menores de 10 años.

Desde hoy comenzamos con nuestra campaña de Vacunación contra la Influenza, aquí puedes revisar los grupos objetivos 👇🏼 NO se vacunará a nadie que no esté entre estos grupos prioritarios. Ayúdanos a proteger a quiénes más lo necesitan. #PudahuelSeProtege 💪💚 pic.twitter.com/PJXWuzAppC — Municipalidad Pudahuel 💚 (@impudahuel) March 16, 2020

🔴 Llamado a la calma - Campaña de Vacunación contra la influenza🔴+info en @cmpuentealto pic.twitter.com/uab1BXdv6g — Puente Alto (@mpuentealto) March 16, 2020