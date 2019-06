Científicos de la Universidad de Concepción descubrieron relación entre la vitamina C y el cáncer

Un equipo investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción descubrió el mecanismo cómo los tumores cancerígenos sobreviven en base al consumo de vitamina C, por lo que así evitan oxidarse y resisten a tratamientos como las quimioterapias.

Coralia Rivas, doctora e investigadora de la Universidad de Concepción, señaló que "descubrimos una característica inesperada de las células tumorales y es que éstas son capaces de acumular grandes cantidades de vitamina C en su interior comparadas con las células normales".

"Probamos células tumorales provenientes de mamas, próstata, leucemia y otras y todo este tipo de células cumplían con esta característica", añadió la científica que publicó el estudio a través de la prestigiosa revista Free Radical Biology and Medicine.

¿Qué significa esto?

La experta detalló que "esto significa que la vitamina C, como es un antioxidante, estaría protegiendo a las células tumorales ya que nosotros sabemos, por ejemplo, que la vitamina C, uno de sus principales roles es proteger contra el estrés oxidativo, entonces, en este caso lo que estaría haciendo es fortalecer a los tumores".

El análisis concluyó que la vitamina C es absorbida por el tumor a través de "vehículos" que llevan desde el exterior hasta la mitocondria la porción reducida y la fortalece, por lo que el paso siguiente es crear una solución farmacológica que inhiba el actuar de este método de transporte de la vitamina.

No hay que dejar de consumir vitamina C

Carola Muñoz, doctora que participó en el desarrollo de esta investigación enfatizó que no hay que caer en la desesperación y dejar de consumir vitamina C, ya que es un elemento fundamental para cualquier ser vivo, y en el caso de los humanos sí o sí deben estar en la dieta.

"Efectivamente el cáncer adquiere esta capacidad extra para poder tomar la vitamina C del ambiente y con esto poder sobrevivir a los ambientes oxidantes, pero no significa que eliminando la vitamina C vayas a poder eliminar un cáncer", apuntó.

"Más bien vas a causar una enfermedad sumamente complicada y vas a quedar desprotegido", cerró.