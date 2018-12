Corte Suprema defendió fallos que obligan al Fisco a costear tratamientos millonarios

El presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, defendió los fallos del máximo tribunal en los que se ha obligado al Estado a financiar medicamentos de alto valor y respondió a las críticas respecto a que estarían interfiriendo en las políticas públicas de salud, asegurando que están obligados a garantizar el derecho a la vida y no las finanzas públicas.

"La Constitución dice que lo más importante es la dignidad de la persona y que el Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado", aseguró el juez.

Muñoz recalcó a El Mercurio que "eso nos dice la Constitución, que dentro de las garantías más importantes -salvo que alguien diga lo contrario- está el derecho a la vida, y nosotros estamos para aplicar las garantías constitucionales. Si no, que deroguen la garantía al derecho a la vida y pongan que lo más importante es el equilibrio de las finanzas públicas".

Frente al aumento de la judicialización en materia de salud, el ministro sostuvo que existe "un exceso de reacción. Se habla como que fuéramos a administrar medicamentos de alto costo. No estamos administrándolos".

E ironizó: "Lo que ocurre es que a nosotros nos dijeron, a lo mejor nos mintieron, que la Constitución dice que el Estado está al servicio de la persona y que la garantía más importante es el derecho a la vida. Entonces, nos tienen que decir que lo más importante es el equilibro de las finanzas públicas. Si nos dicen eso, nosotros vamos a responder en torno a eso".

"La Corte Suprema ha tenido que regular los casos extremos", manifestó, sosteniendo que "puede que se judicialice, pero no se acoge el recurso por cualquier circunstancia".

"Nunca nosotros hemos dado (un medicamento) si no está en riesgo la vida verdaderamente. No es para que viva mejor, para que se mejore de una patología; es que si no se le da el medicamento, el niño muere", sentenció respecto a los fallos cuando se acogen recursos de protección.