Daza y vacunación: Si se duplica ritmo, necesitamos 200 días para normalizar cobertura en mayores de 80 años

La exsubsecretaria de Salud Pública Paula Daza afirmó que si se duplica el ritmo de la vacunación bivalente contra el Covid-19 para los adultos mayores de 80 años, "necesitamos 200 días para normalizar cobertura" y proteger a la población.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la actual directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo manifestó su preocupación por las cifras que ha dejado el avance del calendario de vacunación.

"Vemos que en los niños de 3 a 5 años la cuarta dosis no supera el 3%, eso son cifras muy alarmantes. Y si vamos viendo la población de riesgo, vemos que la cobertura no supera el 25%. Los adultos mayores de más de 80 años no superan el 43%; tenemos más de la mitad de los adultos de más de 80 años sin esa vacuna bivalente". explicó Daza.

En ese sentido, la exautoridad indicó que se necesitan "al menos 200 días, si duplicamos el ritmo de vacunación hoy día, para poder alcanzar la cobertura de vacunación en los mayores de 80 años" con la dosis bivalente.

De esta forma se refirió a la urgencia y prioridad que debe tener la estrategia de inoculación con el mes de marzo andando, estando "lejos de conocer una campaña de vacunación que sea enérgica y agresiva".

"Lo que hemos visto es preocupante porque sabemos que las vacunas después de alrededor de seis meses empiezan a perder su efectividad y las personas su inmunidad. Todos los días seguimos teniendo un número de casos importantes, de fallecidos, y eso no lo podemos normalizar", comentó la doctora.

Finalmente, la exsubsecretaria Daza sostuvo que "la labor de la Subsecretaría de Salud Pública es comunicar y educar, y aquí no ha habido una comunicación y educación de riesgo adecuada".

CRISIS DE LAS ISAPRES: "NO HAY DUDA QUE HAY QUE AVANZAR EN REFORMA PARA EL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO"

Paula Daza también evaluó el trabajo para solucionar la crisis de las isapres y señaló que si bien aún se desconoce cuál será la propuesta para aplicar el fallo de la Corte Suprema, "la ministra está absolutamente clara que no puede poner en riesgo la insolvencia del sector privado, porque eso puede producir una crisis sistémica".

Así, destacó que "no hay duda que en paralelo, en el corto o mediano plazo, hay que avanzar en una reforma de salud tanto en el sector privado como en el público; se han presentado dos proyectos y desgraciadamente ninguno ha avanzado".

"Por lo tanto esperamos que, ahora que todos los actores tienen claro el problema, se pueda avanzar en un sistema de salud que sea más equitativo, que cuide que las personas no caigan en riesgo financiero y tenga un impacto en la calidad de salud de las personas", agregó la exautoridad.