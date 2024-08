Clínica deberá pagar más de 26 millones a paciente que le dejaron un tornillo en su pie

El 26º Juzgado Civil de Santiago condenó al médico traumatólogo Alejandro Espinosa Cereceda y a la clínica Las Acacias a indemnizar con $26.245.215 millones a un cliente por una intervención quirúrgica negligente.

El demandante detalló que tras una operación le dejaron un tornillo dentro de su pie derecho. "Sin realizar una radiografía de control al final de la operación de septiembre de 2018, a modo de verificar que todos los tornillos habían sido retirados del cuerpo del demandante", explica el fallo.

Ante la situación, el juez Ricardo Cortés Cortés resolvió que los demandados actuaron sin el debido cuidado y la diligencia lex artis médica que exige.

Por ello, estimó que "dicho actuar es una negligencia inexcusable cometida por los demandados, tanto, por el médico el señor Alejando Espinosa Cereceda, al decidir no practicar una radiografía de control, como por el equipo que le prestó asistencia durante la cirugía, de la Clínica Las Acacias, al no advertir que no se habían retirado todos los tornillos".

En esa línea, dictó que se le indemnice a la víctima con $1.245.215 por concepto de daño emergente y 25 millones por concepto de daño moral.