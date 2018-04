Curicó: Denuncian muerte de joven embarazada por presunta negligencia médica

Consternación hay en la ciudad de Curicó, en la Región del Maule, por la muerte de una joven de 22 años de edad en el Hospital de Emergencia de la comuna, a causa, oficialmente, de un embarazo que no avanzó en su desarrollo normal.

La mujer, Estefanía Cabello Ponce, estudiante de Técnico Parvulario pronta a titularse, se agravó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del recinto asistencial, donde había ingresado en las últimas jornadas producto de un proceso de gestación que no fructificó.

Tras complicaciones mayores para su estado de salud, que desencadenó un cuadro de septicemia multisistémica, la joven y su hijo murieron el pasado miércoles.

La hermana de la mujer, Nicole Ponce, manifestó que "queremos justicia y que se esclarezca todo lo que realmente pasó con mi hermana, porque estamos seguros que esto fue negligencia médica. Estoy segura que no ha firmado ningún papel, así que todo lo que se ha dicho no es verdad, porque mi hermana no había firmado nada".

"A ella se le decía siempre que su embarazo era de alto riesgo, que corría la vida de ella o del bebé, pero nunca se priorizó la vida de ella. Ya le había dado una, dos, tres infecciones y nunca priorizaron la vida de ella", denunció la mujer.

La familia de la joven junto a un asesor legal están reuniendo los antecedentes para presentar una querella por negilgencia contra el recinto asistencial y contra quienes resulten responsables, informó el abogado Rodrigo Mellado.

"(Ella) entró con un cuadro de infección que no era grave en un principio, que se fue agravando con el paso del tiempo, por el momento, no tenemos demasiada información como para poder determinar cuáles fueron las causales de la infección y eventualmente el deceso de la muchacha", explicó el letrado.

Acusan negligencia legal

El Colectivo de Mujeres de Curicó también se hará parte de la querella crminal, acusando negligencia médica en el tratmiento del hospital, apelando de igual forma al incumplimiento del protocolo por las tres causales en la interrupción del embarazo.

"Nosotras acusamos quer hubo negligencia médica en el sentido que no se le prestó la atención a la paciente y también hubo una negligencia legal al no haber cumplimiento al protocolo de la Ley de Aborto en la cual se debe intervenir o realizar un aborto si está en riesgo la ida de la mujer", indicó la asesora legal de la entidad, Elsa Labraña.

"Consideramos que no es justo que si ya tenemos una ley que nos protege para evitar situaciones de muerte en un embarazo de riesgo, esta ley no sea cumplida por instituciones públicas", añadió.

La familia despide a la mujer y al bebé en el Cementerio General de Curicó, donde se realizan sus funerales.