"Quedó bonita la cirugía": La indignante frase a pareja de mujer que falleció en clínica estética

Conmoción causó la muerte de Arlene Arias, una madre de 42 años, en una clínica estética de Las Condes tras someterse a una abdominoplastia. El caso es investigado por la PDI y el recinto quedó con prohibición de funcionamiento. Sin embargo, uno de los detalles más impactantes fue entregado por la pareja de la mujer.

Marcelo Fernández, pareja de Arlene, contó que cuando llegó al lugar "ya estaba fallecida, no tengo ninguna explicación de la clínica, no me han dicho nada", dijo en diálogo con "Contigo en la mañana".

Según la Brigada de Homicidios de la PDI la mujer falleció tras sufrir más de un paro cardiorrespiratorio durante la intervención.

"El último mensaje que tengo con Arlene es a las 16:30 horas, después de eso no tuve ningún mensaje de ella. Y me vine a enterar que a las 18:30 horas aún estaba bien y que después tuvo seis paros cardíacos", relató Fernández.

El hombre entregó un insólito testimonio: "Lo más trágico es que cuando yo llegué ahí me muestran el cuerpo de Arlene y me dicen 'mire, quedó bonita la cirugía, pero el cuerpo no resistió'".

Ante la incredulidad en el estudio de Chilevisión, explicó: "Eso me dijeron. Me lo dijo el equipo médico, las personas que la operaron. Primero, me interrogan, me preparan, luego me muestran el cuerpo y me dicen eso. Esa es la única información que tengo (...) A qué hora murió y de qué falleció, no tengo idea"