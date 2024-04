Chile será sede de evento mundial de inclusión laboral para personas con discapacidad

En menos de un mes Chile será sede de uno de los eventos sobre discapacidad e inclusión laboral más importantes a nivel mundial, la Conferencia 2024 "Educación sin barreras", en la cual se destacarán las mejores prácticas de Latinoamérica y el mundo hispanoparlante que promueven la inclusión de las personas con discapacidad.

También conocido como el "Oscar de la inclusión" -ya que anualmente premia a los mejores proyectos e iniciativas a nivel mundial- el evento de Zero Project tendrán su versión regional en el Hotel W de Santiago a partir del 7 de mayo, conferencia que reunirá a más de 85 expositores especializados en tres temáticas claves para abordar la integración integral de las personas con discapacidad: educación, inclusión empresarial y tecnologías accesibles.

El evento se realizará tanto en formato presencial como vía streaming con inscripción gratuita, contará con expositores como Sara Minkara, actual asesora especial sobre Derechos Internacionales de las Personas con Discapacidad del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien ha recorrido el mundo luchando por la igualdad de derechos. A ella se suman, entre otros invitados, el miembro del directorio de Olimpiadas Especiales y excanciller ecuatoriano, Luis Gallegos, y la chilena María Soledad Cisternas, enviada especial del secretario general de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad entre el 2017 y 2023.

También estarán presentes expertos e iniciativas chilenas recientemente reconocidas por Zero Project, como el Instituto de la Sordera, cuyo Programa de Educación Intercultural Bilingüe, pionero en Latinoamérica, fue presentado en la Conferencia de Zero Project en la sede de la ONU, en Viena. Otra institución nacional presente será el Centro UC Síndrome de Down, cuyo Programa de Estimulación Integral del Desarrollo (PEID) fue destacado por incentivar la creación de profesionales expertos a través de la entrega de herramientas de capacitación a niños y jóvenes con síndrome de Down.

Para asistir al evento que es totalmente gratuito y tiene cupos limitados, es necesario inscribirse en este sitio web.