Gobierno evaluará plan islandés para reducir consumo de alcohol y drogas en adolescentes

"Juventud es Islandia" es el nombre original de un plan adoptado por ese país en 1998 dadas las altas tasas de consumo de alcohol y otras drogas lícitas e ilícitas en los adolescentes, las mayores del continente europeo.

Luego de 20 años de aplicación del plan, el consumo se redujo notablemente, pasando desde un 42 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 16 años que declaraba consumir alcohol a solo un dos por ciento, algo que se replicó con otras sustancias como el tabaco o la marihuana.

El plan fue exportado a Europa, donde 30 ciudades lo comenzaron a aplicar, y ahora se expandió al resto del mundo con el nombre de Planeta Joven, llegando a Chile, el primer país de América Latina en adoptarlo.

Aquí son siete comunas -Colina, Renca, Melipilla, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Punta Arenas- que se unieron con sus propios recursos para traer a los expertos que aplican el plan, y también con ayuda de la Universidad de Chile.

Toque de queda "social"

En estas comunas se encuestó a todos los alumnos de segundo medio de todos los colegios -municipales, particulares y subvencionados- para establecer un mapeo de la situación inicial.

En el caso de Las Condes, el 21 por ciento se ha emborrachado en el último mes, mientras que el 30 por ciento se declara aburrido en el colegio y el 43 por ciento dice que está fuera de su casa al menos una vez a la semana después de las 12 de la noche.

Por ello también surge la idea de establecer un toque de queda "social" para los menores de 15 años, como lo explicó el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

"En Islandia no fue una medida tomada legalmente, no fue una ordenanza, no fue una ley, fue una especie de acuerdo social. Los papás en conjunto con los profesores se pusieron de acuerdo para no dejar a los menores de 15 años estar solos en la calle después de las 12 de la noche", dijo el jefe comunal.

"Fue como una especie de acuerdo social, más que una imposición social, podemos llamarlo como un toque de queda social. Me gusta la idea que los jóvenes tan chicos no pasen tanto tiempo solos en la calle, y eso es un cambio cultural y eso vamos a tratar de lograr", añadió Lavín.

Los alcaldes de las mencionadas comunas se reunieron este martes con el ministro del Interior Andrés Chadwick y La Moneda aseguró que este plan será prioridad para el Gobierno y la idea es expandirlo a otros municipios con recursos del Estado.

"Es un tema extraordinariamente importante que requiere recursos y una implementación para hacerlo de buena manera y responsable. Esto no va a ser de la noche a la mañana, requiere de un trabajo de mediano y de largo plazo que queremos partir con un plan piloto", señaló el titular de Interior.