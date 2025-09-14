El sueño esquivo de los chilenos: estrés y preocupaciones elevan problemas de descanso

Una encuesta reveló que los chilenos reportan altos niveles de problemas de sueño, con el estrés, cansancio y las preocupaciones como los puntos que más afectan su descanso nocturno.

A pesar de que la nota promedio que las personas otorgan a su descanso se mantiene estable en comparación a sondeos anteriores (4,6 en una escala de 1 a 7), el 17% declara que su calidad de sueño ha empeorado durante los últimos tres meses, en comparación con el año anterior.

Este sondeo de CORPA, que se realiza desde el 2020 y se aplica a más de mil personas en todo el país, muestra que en 2025 los problemas más frecuentes relacionados con el sueño durante la semana son: sentirse agotado al despertar, dormir una cantidad insuficiente de horas, dificultad para conciliar el sueño y despertares nocturnos frecuentes, ya que el 23% declara despertarse más de dos veces por noche.

Ante la interrogante sobre los problemas que contribuyen al mal dormir, el 79% de las personas en Chile siente que es por problemas laborales, económicos y/o personales. Aumentando a 41% respecto a 2024, donde este llegaba a un 38%.

“Llama la atención el alza en las preocupaciones para dormir. Esto muestra un problema subyacente que es difícil ver en los datos nacionales, pero es un indicio que puede reflejarse más adelante, como la precarización laboral y económico”, indicó Pavel Castillo, gerente de intelligence de CORPA.

Principales causas del mal descanso

La investigación también identificó las principales causas que dificultan el buen dormir, siendo las más mencionadas: Preocupaciones personales, laborales o económicas (79%), estrés laboral (18%), ruido externo (19%), dolores o enfermedades físicas (11%) y ronquidos de la pareja (8%), como factores ambientales relevantes.

En cuanto a los hábitos antes de dormir, predominan conductas poco recomendadas como ver televisión (37%), leer (17%) o meditar (12%).

El estudio también evidencia que los segmentos más afectados por el mal dormir son las mujeres, quienes califican con un 4,4 a su calidad de sueño, frente a un 4,8 promedio en los hombres.

“En esta investigación 2025, es preocupante la higiene del sueño: más de un tercio mantiene la televisión encendida, lo que interferirá con la melatonina que se requiere como crono-reguladora del metabolismo, de las hormonas, del sistema inmunológico y del sueño”, señaló Fernando Schiffelri, el neurólogo y especialista en medicina del sueño de Clínica del Dormir.

Además, señaló: “Esto es alarmante porque acentúa afecciones como obesidad, alteraciones hormonales y enfermedades inmunológicas, y también de las psiquiátricas con un gran deterioro de la salud mental y de las relaciones sociales de los chilenos”.

Claves para mejorar la calidad del sueño

Dormir bien no solo mejora el estado de ánimo y la concentración, sino que es clave para la salud cardiovascular, metabólica y mental.

Según la Organización Mundial de la Salud, adultos deben dormir entre 7 u 8 horas cada noche para mantener una vida saludable y prevenir enfermedades graves.

Algunas recomendaciones para un buen descanso:

Tener una rutina fija : Acostarse y despertarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana.

: Acostarse y despertarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Evitar las pantallas : Dejar de lado el celular, TV, computador, al menos 30-60 minutos antes de dormir.

: Dejar de lado el celular, TV, computador, al menos 30-60 minutos antes de dormir. Propiciar un ambiente adecuado: El dormitorio debe ser oscuro, con buena temperatura y silencioso.

El dormitorio debe ser oscuro, con buena temperatura y silencioso. Evitar la cafeína, el alcohol y las comidas pesadas .

. Practica ejercicio de manera regular pero no muy cerca de la hora de dormir : Esto ayudará a que tengas un mejor descanso.

: Esto ayudará a que tengas un mejor descanso. Exponerse a la luz natural durante el día: Esto ayudará a regular tu ritmo circadiano.

Frente a esta realidad, especialistas recomiendan no normalizar los problemas de sueño y consultar a un profesional de la salud. Si el mal descanso se mantiene por más de dos semanas, afecta el ánimo, la concentración o las relaciones personales, es fundamental consultar a un profesional de la salud.