Experto en salud pública: Ningún Gobierno puede prometer que no van a fallecer niños en invierno

En medio de la ola de enfermedades respiratorias que afecta a Chile, especialmente el virus sincicial, el médico internista Juan Carlos Said, máster en Salud Pública del Imperial College de Londres, criticó la utilización política de la muerte de lactantes por patologías invernales.

"No me gusta lo que he visto, la utilización política, por ejemplo, del fallecimiento de niños. Es lamentable y se debería hacer todo lo posible que no sucediera el fallecimiento de menores, pero ningún Gobierno puede prometer que no van a fallecer niños en un invierno. Lo que sí un Gobierno debería buscar es que los niños tengan la atención médico oportuna, que ojalá nadie fallezca esperando una cama. Eso sí se puede evitar", dijo el especialista en entrevista con El Diario de Cooperativa.

Según Said, "a pesar de la gravedad de este brote, los números de fallecidos no se han visto elevados por sobre hemos visto en otros años. Pareciera estar esta idea de que no fallecen niños por enfermedades respiratorias y lamentemente sí fallecen todos los años, porque el sincicial es un virus que afecta particularmente a los lactantes, especialmente a los menores de seis años, y de ahí que es importante reforzar las medidas de prevención del contagio en la comunidad".

No obstante, el experto afirmó que "alguna de esa crítica" de la oposición por el manejo de la crisis "sí tiene sentido o está fundada, especialmente las bajas coberturas de la campaña de influenza", que calificó como "un poco lenta".

"A uno le hubiera gustado que, ahora que justamente ya comienza el frío más intenso, estuviéramos con una meta cumplida", apuntó el médico.

"Por otro lado, creo que las preparaciones, especialmente el tema de la reconversión de camas, no se hicieron con la velocidad necesaria, pensando en que se anticipaba que este invierno iba a ser particularmente crítico", añadió el galeno.

Hasta el domingo, la ocupación de camas críticas pediátricas a nivel nacional llegaba al 92% y diversos centros asistenciales estaban atochados por la demanda provocada por los virus.

Las autoridades confirmaron que seis lactantes han muerto a causa de enfermedades respiratorias en lo que va del año.

Los cuestionamientos se agudizaron desde el martes, a raíz del deceso, en San Antonio, de una guagua de dos meses que estaba contagiada con virus sincicial. Dada la falta de camas pediátricas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, se gestionó su traslado aéreo a Arica, pero en definitiva no llegó a concretarse.

"Aunque hubiese posibilidad de traslado, era difícil que sobreviviera", dijo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el miércoles, frase que este domingo reconoció como "desafortunada".

"Lo que se buscó fue, a través de la plataforma del Ministerio de Salud, la cama disponible más rápida que cumpliera las condiciones necesarias para poder seguir la atención que ya se había realizado en el Hospital (de San Antonio)", había dicho respecto al caso el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, que ha sido duramente criticado durante estos días y ha pedido "no sacar réditos políticos de la situación".

ADELANTAR LAS CLASES "TIENE POCOS BENEFICIOS"

Respecto al debate que se ha instalado sobre si adelantar o no las vacaciones de invierno debido a la alta circulación de virus respiratorios, Said planteó que, hasta el momento, una medida así "tiene pocos beneficios y nos complica un poco más en uno de los aspectos más graves que estamos viviendo hoy día, que es la crisis de deserción escolar".

"En el momento actual, no tiene mucho sentido. Ya estamos cerca del peak de casos y una medida de esa magnitud podría haber tenido impacto varias semanas atrás", señaló el experto, quien urgió mejorar la comunicación de riesgo para prevenir contagios.

En tal sentido, Said enfatizó que "es clave reforzar" el uso de mascarillas, "que es una medida efectiva, especialmente en lugares donde hay hacinamiento, grandes concentraciones de personas, espacios cerrados o el transporte público".

Asimismo, las autoridades deben impulsar "campañas educacionales en el sentido de evitar acudir al trabajo y promover el teletrabajo cuando hay síntomas respiratorios", agregó.