Mañalich: Si las cosas se manejan como hasta ahora, 120 menores de seis meses fallecerán

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, estimó que si no existe un cambio en las políticas impulsadas por el Minsal 120 niños menores de seis años fallecerán producto de enfermedades respiratorias durante este año.

En una pauta de prensa convocada por RN y Evópoli, Mañalich planteó que "mi estimación es que este año, si las cosas se siguen manejando como hasta ahora, nos enfrentamos a un horizonte de 120 niños menores de seis meses fallecidos por infección de virus sincicial".

"En ese contexto tenemos que ponernos todos las pilas para exigir más camas (...) como antecedente ya tenemos que el año pasado la infección por virus sincicial fue muy severa, ya sabíamos desde el invierno del año pasado, cuando desapareció el Covid el sincicial ocupó ese espacio en lactantes menores produciendo muchas enfermedades bastante graves", recordó.

La exautoridad manifestó que "tenemos que unir fuerzas todos, todas, para lograr efectivamente salir adelante, proteger a nuestros niños. Esta cosa va a empeorar, los niños están entrando a la Unidad de Tratamiento Intensivo y se van a quedar, van a sobrevivir, tenemos confianza en eso, pero van a estar ahí dos o tres semanas hasta que puedan ser dados de alta".

"Yo creo que el Ministerio tiene capacidades, pero necesita rapidez, energía y necesita mando, y el mando es la ministra de Salud, no el subsecretario A, no la subsecretaria B (...) para decirlo en castellano, ese problema no se ha resuelto porque el Presidente de la República no ha hecho claro este conflicto interno que existe en el Ministerio de Salud de múltiples cabezas", cuestionó.