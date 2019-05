Ministerio de Salud confirmó siete fallecidos por influenza en lo que va del año

El Ministerio de Salud confirmó que ya van siete fallecidos por influenza en lo que va del año, cifra que supera a las víctimas fatales hasta la misma fecha del año pasado.

Las autoridades manifestaron preocupación debido a que el mayor peak de circulación del virus aún no llega, por lo que "estamos haciendo un llamado a que todas aquellas personas que están en este grupo de riesgo que se coloquen la vacuna de la influenza porque ya tenemos no solamente casos de influenza grave, sino que tenemos muertes", manifestó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

En ese sentido, la subsecretaria explicó que el virus "se contagia por contacto directo. O sea, yo estoy cerca de una persona, a menos de un metro, que está con influenza y esa persona me saluda con un beso o me da la mano, o estoy cerca de ella y tose, yo me puedo contagiar de ese virus".

En la misma línea, el urgenciólogo y jefe de operaciones de la empresa Help, Alfredo Labarca, explicó que "acá lo principal es hacer el énfasis en la prevención. El peak de las enfermedades respiratorias generalmente se dan en pleno invierno. Estaríamos esperando que por julio deberían estar el peak de las enfermedades respiratorias".

"Una rinitis o un resfrío común son síntomas muy pasajeros que te permiten incluso seguir con tu actividad normal. Los síntomas de la influenza son síntomas de mucho mayor compromiso del estado general", detalló.

Los grupos de riesgo de la influenza incluye a las embarazadas a partir de las 13 semanas de gestación, los niños de entre 6 meses a 6 años, los adultos mayores de más de 65 años y los enfermos crónicos de entre 6 y 64 años.