Minsal y cuadros respiratorios: Virus sincicial cambió su comportamiento después de la pandemia

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, dio cuenta este sábado del complejo escenario epidemiológico que vive el país y afirmó que "el virus sincicial ha cambiado su comportamiento después de la pandemia".

La titular de Salud sostuvo este viernes una reunión con autoridades del Minsal, representantes del gremio sanitario y también expertos para abordar la alta circulación de virus respiratorios a nivel nacional.

Durante una conversación con Chilevisión, la ministra sostuvo que "hemos estado viendo un aumento muy importante de circulación de virus sincicial; un virus que afecta predominantemente a los niños pequeños y que ha cambiado su comportamiento después de la pandemia".

"Los niños no tuvieron la oportunidad de tener contacto con este virus, por lo que la inmunidad ahora está muy baja. Por eso estamos viviendo un comportamiento más agresivo, que no es distinto a lo que se vio en el hemisferio norte", añadió Aguilera.

🔹Hoy nos reunimos con expertos del área de #Salud, a quienes presentamos la estrategia de la #CampañaDeInvierno y el funcionamiento de la Red Asistencial, ante el aumento de virus respiratorios 👇🏻

SOBRECARGA DE LA RED ASISTENCIAL

Este complejo escenario implica una sobrecarga importante de la red asistencial, por lo que la titular de Salud informó sobre algunos aspectos del virus sincicial para que padres y apoderados puedan estar informados y así evitar la sobredemanda del sistema.

"El virus sincicial no tiene tratamiento específico, por cierto, que nosotros tratamos las complicaciones de los niños, además de que se produce mucha hospitalización. Lo que podemos hacer es cortar la cadena de contagio, usando mascarilla, evitar que los niños pequeños y particularmente los lactantes estén en lugares aglomerados", recomendó la ministra.

Asimismo, recalcó que "las personas con síntomas no se acerquen a los niños y no enviar a los niños enfermos a las salas cuna, jardines infantiles y escuelas" y agregó que "no es necesario presentar un certificado médico para un niño que está con cuadro febril: basta con quedarse en casa".

🟢Recuerda seguir las medidas de prevención para evitar el contagio de enfermedades respiratorias.



👉🏾 Cuidarnos es responsabilidad de todos y todas. #CuidémonosDeLasEnfermedadesRespiratorias pic.twitter.com/SmHMuqIIwl — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 3, 2023

SUBSECRETARIO ARAOS VISITÓ EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Fue en el Hospital San Juan de Dios, ubicado en el Barrio Yungay, Santiago Centro, en donde el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, realizó una visita para constatar en terreno el funcionamiento de pabellones durante los fines de semana. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Minsal sobre la red asistencial para reducir los tiempos de espera por una atención de salud.

"Quiero reconocer el trabajo que han tenido todos los equipos directivos del país, pero por sobre todo, a los equipos de salud que han destinado esfuerzos extraordinarios, teniendo que trabajar en las tardes, en extensión horaria o incluso los fines de semana, con el objetivo de disminuir los tiempos de espera", sostuvo Araos.

"Además, hemos introducido nuevas tecnologías impulsando fuertemente la cirugía mayor ambulatoria, que consiste en que los pacientes no tengan que pernoctar o dormir en los hospitales y puedan ser dados de alta al término de la cirugía", agregó.

El subsecretario también señaló que se están realizando acciones "en acto único", en donde los pacientes, en la especialidad de otorrino, son evaluados por un especialista, se realiza el lavado, el procedimiento necesario y el examen de audiometría, que muchas veces en el mismo momento.

📌En el marco del avance de la estrategia de reducción de #TiemposDeEspera, el subsecretario de Redes Asistenciales @AraosFernando revisa el funcionamiento de los pabellones del Hospital San Juan de Dios.

Según las cifras entregadas por el Presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública, este trabajo ha permitido una disminución de los tiempos de espera, en una mediana del 32,7 por ciento en cirugías, marcando un promedio de 160 días menos.

El año pasado, se registró un aumento del 30 por ciento en el número de cirugías, 104 mil más que en 2021. La meta del Gobierno es reducir los días de espera a menos de 200 desde que se entregue un diagnóstico y lograr una reducción del 40 por ciento en los tiempos de espera, esto antes de que termine el período presidencial.

La directora del Hospital San Juan de Dios, Midori Sawada, ve posible llegar a este número y señaló que "yo lo veo absolutamente factible, o sea, no veo que puedan existir graves dificultades".

"Si se mantienen las estrategias en conjunto que estamos, por ejemplo, hospitales como este, que son de alta complejidad y que tienen los especialistas, que pueden abordar con mayor capacidad de apoyos económicos para los fines de semana, para compras de insumos, para compras de a lo mejor equipamiento, etcétera y de recurso humano. Yo lo veo factible", añadió.