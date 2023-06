"Responsabilidad social": Doctor Ristori pide que adultos usen mascarillas en las aglomeraciones

El doctor Leonardo Ristori, jefe de Urgencias de Clínica Indisa, apeló a la "responsabilidad social" y planteó la necesidad de que los adultos usen mascarillas en lugares donde haya aglomeración de personas, como una manera de prevenir contagios de virus respiratorios que después pueden transmitirse a los niños.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunció esta tarde la decisión del Gobierno de dar obligatoriedad al uso de los cubrebocas en los establecimientos educacionales para todos los niños y niñas desde los 5 años.

"Hace más de una semana dije que había que exigir el uso de mascarilla en los niños mayores y los adultos, y confinar a los niños menores, que son los que más peligro corren, dentro de sus domicilios. De alguna manera, volver a la situación que teníamos durante la pandemia (del coronavirus)", sostuvo Ristori en conversación con Lo Que Queda del Día de Cooperativa.

Expuso en ese sentido que "los adultos somos perfectamente capaces de transmitir los virus a los niños, aunque puede que no suframos la enfermedad", por lo que "es prudente utilizar las mascarillas en los lugares donde hay congestión o mayor número de personas, para evitar llevar el contagio a los niños".

"Hay un grado de responsabilidad social en el uso de la mascarilla", enfatizó el facultativo: "Si estoy resfriado o siento que tengo alguna patología respiratoria que no necesariamente me va a llevar a la cama, por respeto a mis congéneres debiera ponerme una mascarilla".

Hizo asimismo un llamado a que todo aquel pueda vacunarse contra la influenza, lo haga; y a "los adultos que cuiden a sus niños, confinen a los más chiquititos, y en caso de evidenciar síntomas respiratorios, calificarlos bien y llevarlos a urgencias, porque de repente la progresión de la enfermedad es muy rápida".

[En vivo📻] Doctor Ristori: Vamos a tener niños hospitalizados en los boxes de urgencias durante todos estos días y vamos a tener que extremar las medidas de rotación de camas #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) June 13, 2023

NO PERDER TIEMPO EN DISPUTAS POLÍTICAS

Este martes se materializó la renuncia de Fernando Araos como subsecretario de Redes Asistenciales, blanco de cuestionamientos por su gestión de camas críticas ante la crisis por enfermedades respiratorias, y en medio de la amenaza del Partido Republicano de acusar constitucionalmente a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, si el primero no salía de su cargo.

En reemplazo de Araos, el Presidente Gabriel Boric designó a Osvaldo Salgado Zepeda, quien en 2005 incauguró la Subsecretaría.

El doctor Ristori destacó que el nuevo subsecretario "es una persona que tiene formación en salud pública, ha ejercido cargos importantes en el servicio de salud, conoce muy bien cómo funciona la red hospitalaria; tiene experiencia, es un hombre muy sosegado, maduro y creíble".

El otrora director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central) durante 13 años espera también que Zepega y la ministra Aguilera no tengan que seguir enfrentados disputas políticas: "Quisiera que no, quisiera que todo el Ministerio trabajara tranquilo en el ámbito técnico, y no tuviera que defenderse de situaciones políticas. Quitan tiempo, obligan a estar a la defensiva y a distraer la atención de lo que realmente es más importante".

"Más allá de las posiciones políticas, que todos tenemos derecho a tener, hoy hay una emergencia nacional y hay que alinearse ante la solución de esa emergencia", sentenció.