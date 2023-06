Salud: Latorre criticó "odiosidad" de quienes remarcan origen concertacionista de Salgado

El timonel de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, atribuyó este miércoles la designación de Osvaldo Salgado (Partido Socialista) como nuevo subsecretario de Redes Asistenciales como una decisión del Presidente Gabriel Boric elegir a una persona con amplia experiencia y no como una reprimenda hacia el Frente Amplio.

"No hay espacio para curvas de aprendizajes, hay que llegar a actuar", dijo ayer el Jefe de Estado tras anunciar la dimisión de Fernando Araos (independiente), cuestionado duramente por la gestión de camas pediátricas en medio de la crisis sanitaria por las enfermedades respiratorias, y el fichaje de Salgado, quien inauguró la Subsecretaría en 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos.

Con esa sentencia, el Mandatario subrayó el mensaje de que "en el sector salud, particularmente en la crisis que estamos viviendo como país respecto a los virus respiratorios, no hay margen" para el error, aseveró Latorre en conversación con El Diario de Cooperativa.

"En estas semanas donde todavía no llegamos al peak y donde los especialistas dicen que en las próximas dos o tres semanas va a haber más situaciones críticas de estrés del sistema sanitario, que está funcionando al límite, tú no puedes poner a alguien nuevo que venga, por decirlo así, a aprender qué es lo que hay que hacer en medio de una crisis sanitaria. Mi impresión es que está focalizado ahí", planteó el también senador.

En tal sentido, Latorre calificó como "odiosas" las comparaciones entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático que han surgido a raíz de la inclinación de Boric por un socialista.

"Se encontró alguien con mucha experiencia que efectivamente viene el Partido Socialista y de los gobiernos de la exConcertación, pero que conoce muy bien este asunto. Creo que esa crítica o esa comparación es un poquito odiosa y no ha lugar en las otras áreas del Gobierno", dijo el líder de RD.

"Tú puedes tener gente nueva, ministros, ministras o subsecretarios que no tienen experiencia de Gobierno previo, a diferencia de los gobiernos de la Concertación que tienen cinco gobiernos en el cuerpo, y que están haciendo las cosas muy bien y errores pueden haber en distintas generaciones en la gestión pública. Acá no es que uno son los expertos que traen toda la experiencia y saben hacer las cosas y los otros son los nuevos y que cometen puros errores. Creo que esa es una caricatura y no es así", aseguró.