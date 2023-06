Sociedad Chilena de Pediatría por brote de sincicial: Se politiza, se busca un culpable y eso no ayuda mucho

El presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe), Jorge Fabres, declaró que este brote de enfermedades respiratorias en niños y niñas "ha sido mucho más alto de lo habitual y también más precoz", y que desde que se tiene registro, "este es el brote más alto".

El experto señaló que la magnitud de esta crisis es "altísima", aunque matizó con que "no estamos en crisis, sino en una emergencia", en entrevista con La Tercera. "Pareciera que ya estamos en el primer peak, que tuvo un ascenso muy rápido y con valores muy altos. Eso confirma que este es el invierno con las cifras más altas desde que hay registro, pero ya se ve cierta estabilización. Eso sí, un segundo peak no es descartable", añadió.

Acerca de la red asistencial, Fabres indicó que se ha aumentado el número de camas pediátricas y tanto en el sistema público como privado "tienen una ocupación alrededor del 92% y eso significa que hay lugares que tienen el 100%", sin embargo, resaltó que "camas disponibles en la red hay", ya que hay establecimientos con una ocupación cercana al 80%.

El pediatra afirmó que en cuanto a casos, "el brote ha sido mucho más alto de lo habitual y también más precoz. Desde que se tiene registro, este es el brote más alto".

Respecto al actuar del Gobierno, el también neonatólogo recalcó que "nadie puede decir que no ha sido buena. De hecho, las cifras que se muestran en cuanto al aumento de las camas son buenas", ya que el Ministerio "desde el verano se prepara la campaña de invierno, pues asignaron recursos y ampliaron la alerta sanitaria", sin embargo, criticó que "los tiempos y la rapidez puede que sea perfectible y hay que seguir trabajando para atender ahora los casos".

Por lo anterior, la salida del exsubsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, a juicio de Fabres, "son cosas del sistema político y nosotros no tenemos ninguna opinión (...). En el ambiente médico uno está más preocupado de la situación de los enfermos, no estamos tan preocupados del panorama político. Esto se politiza y se busca un culpable, pero eso no ayuda mucho".

Sobre el uso obligatorio de mascarilla en establecimientos educacionales, el profesional explicó que "había un acuerdo" y que "siempre quedó abierta la posibilidad de hacerlo obligatorio en ciertas instancias", por lo que existe un acuerdo "bastante general de exigir la mascarilla en el sistema público de transporte público y es algo con lo que la sociedad también está de acuerdo", como también la flexibilización laboral.

Finalmente, destacó que "hay que mostrar el lado positivo porque los equipos están trabajando a toda capacidad; son miles los niños hospitalizados y los fallecidos son bajos para la cantidad de enfermos que hay y eso es una buena noticia".