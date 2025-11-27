Virus respiratorios en aumento: Positividad supera el 50% en plena primavera

En medio de una de las primaveras más calurosas de los últimos cinco años, los virus respiratorios continúan circulando con fuerza en Chile, pese a ser patógenos habitualmente asociados al invierno, sumado al aumento de las alergias estacionales, está elevando las consultas por síntomas respiratorios.

De acuerdo con los reportes del Instituto de Salud Pública (ISP), la positividad se ha mantenido por sobre el 50% en las últimas semanas.

La presencia simultánea de virus respiratorios y alergias ha generado preocupación entre los especialistas, quienes advierten que "esta inflamación que produce la alergia hace que sea mucho más fácil que un virus entre, porque se altera esta defensa de barrera".

"Entonces, es frecuente ver que personas alérgicas tengan más resfríos tanto en invierno y sobre todo en primavera", explicó el infectólogo Ignacio Rodríguez, investigador del Centro de Investigaciones Clínicas de la Universidad San Sebastián.

"Otra cosa importante es que este año 2025 se ha reportado un aumento muy importante de la circulación de virus respiratorios en noviembre cosa que es rara, porque generalmente en Chile los virus respiratorios circulan en invierno. Pero este año tenemos bastante cantidad de influenza, tenemos harto rinovirus que es el virus del resfrío que está circulando en esta época", concluyó Rodríguez.

Por otro lado, el SARS-CoV-2 continúa presente, aunque en menor proporción, según lo señaló el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia.

El especialista indicó que este virus "no ha detenido su circulación, pero sí ha pasado a ser uno de los virus que menos circulan, especialmente durante los meses invernales. Este efecto se debe a la vacunación que ha permitido generar inmunidad protectora en la población y alcanzar la inmunidad a rebaño".

"Es importante que los grupos de riesgo y aquellos que el Minsal determina se adquiriban a las campañas de vacunación para reforzar esta inmunidad colectiva. Una de las características del SARS-CoV-2 es su capacidad de generar variantes y las que actualmente circulan son derivadas de la variante ómicron", advirtió el doctor Kalergis.

Frente a este escenario, los especialistas recuerdan la importancia de tratar las alergias estacionales para evitar que la inflamación agrave los síntomas provocados por los virus respiratorios.