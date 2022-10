"Es insuficiente": Municipios y gremios cuestionan presupuesto 2023 en atención primaria

Con preocupación miran los municipios y gremios de la salud el aumento de 100 pesos por cada paciente para el presupuesto que se propone para la atención primaria en 2023, asegurando que es un monto "insuficiente" y que es necesario aumentarlo.

Estos 100 pesos per cápita, en rigor, equivalen a un aumento del 1,04 por ciento para la atención primaria y representan el alza de 9.618 pesos a 9.718 de la divisa nacional.

"Es totalmente insuficiente para la realidad que viven las municipalidades, sobre todo en regiones extremas como la que es Arica y Parinacota. Yo espero que hoy que se está discutiendo el presupuesto en el Congreso, se revierta esta propuesta de pesos 100 y se aumente", acusó el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola.

En una línea similar, su par de Temuco, Roberto Neira, hizo un llamado "a la ministra y al Presidente de la República en que esto tiene que aumentar y esperamos el apoyo de los parlamentarios de la bancada municipal, de aquellos parlamentarios que fueron alcaldes y que saben lo que tenemos que enfrentar día a día, atendiendo a las personas más vulnerables en nuestros consultorios".

Por su parte, en una postura aún más crítica, el jefe comunal de Linares, Mario Meza, aseguró que "esto es una bofetada para que podamos atender a nuestros usuarios. Para hablar de derechos sociales, no solamente falta con hacer gárgaras, (se necesitan) hechos concretos para el 2023".

"De lo contrario, los alcaldes y alcaldesa de Chile, junto a los consejos municipales, nos vamos a movilizar en la calle", advirtió el alcalde.

"NO PERMITE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN"

Desde los gremios de salud regionales, en tanto, detallaron los riesgos que este bajo aumento puede provocar y llamaron a buscar medidas para solucionarlo.

"Con eso no podremos ni siquiera solventar el aumento del IPC, por lo que esto queda congelado. Esto se reduce porque no aumenta el presupuesto de salud y es grave, porque no va a alcanzar para poder proyectarse al aumento también que cada comuna va creciendo en las inscripciones", advirtió la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Atención Primaria de Salud en Ancud, Catalina Saldivia.

Mientras que Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, señaló que este presupuesto "no permite cubrir las necesidades de la población que, por ejemplo, está creciendo en número, pero que también está creciendo en complejidad".

"La población después de una pandemia como el Covid tiene atenciones de salud rezagadas que requieren planes específicos de atención", puntualizó el profesional de la Salud.

Ante esto, aseguró que "se hace sumamente complejo cumplir con las expectativas de la población, cumplir con los grupos más postergados y vulnerables de nuestra ciudadanía, cuando el financiamiento es insuficiente".

Estas molestías se suman a las de la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores, que la semana pasada anunció en Cooperativa que la organización se encuentra "en estado de alerta nacional".

RESPUESTA DEL MINSAL

En respuesta a estas críticas, desde el Minsal, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, explicó que "tenemos una expansión sectorial que es muy superior al incremento de todo el presupuesto. El presupuesto de la nación crece en torno al 4 por ciento y el presupuesto del sector salud crece en torno al 7 por ciento".

"La salud es fundamental para la seguridad social y de esa manera se ve reflejado en nuestro presupuesto de la Nación. Estamos actualmente discutiendo con el Congreso un claro esfuerzo de nuestro Gobierno para poder llevar más y mejores recursos a lo largo de todo el país, para acortar la brecha de lista de espera como una gran prioridad", puntualizó la autoridad sanitaria.

"Acercar también la salud mental a las personas y también el fortalecimiento de la atención primaria, que son tres pilares fundamentales también en miras de lo que queremos que sea, en la conformación de un sistema universal de salud que no deje a nadie atrás", profundizó Cuadrado.