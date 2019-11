Estudio reveló bajo conocimiento entre los jóvenes sobre la prevención de la diabetes tipo 2

El 43 por ciento de los jóvenes entre 18 y 24 años en Chile desconoce cómo prevenir la aparición y desarrollo de la diabetes tipo 2, reveló un estudio realizado a propósito de la conmemoración del mes de esta enfermedad.

El universo global del sondeo reveló que el 69 por ciento sí sabe que se trata de una enfermedad prevenible, reveló la investigación realizada por YouGov, y patrocinado por el laboratorio Merck.

El médico Patricio Mois destacó que "la conciencia de esta enfermedad no es peor en Chile que en otros países. Pero sobre la conciencia de existencia de prediabetes, no puedo contestar con alguna cifra, aunque supongo que no debe ser tan mala debido al trabajo de los médicos advirtiendo a la población acerca de los riesgos de la obesidad y morbilidades".

La mayoría de los encuestados (el 80 por ciento) afirmó que mantener un peso saludable, realizar ejercicios y bajar la ingesta de azúcar pueden ayudar a disminuir el riesgo de diabetes.

"La prevención es la clave en este aspecto. Y se tiene que hacer apuntando especialmente al grupo de riesgo y a los familiares de quienes padezcan esta patología", destacó el médico.

Cada ocho segundos una persona muere en el mundo a causa de la diabetes. En tanto, más del 50 por ciento de la diabetes tipo 2 es prevenible.

La investigación se realizó vía internet del 14 al 22 de octubre de este año, y tuvo una muestra total de 9.350 adultos (1.001 en Chile) a lo largo de 9 países distintos: Brasil, México, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Vietnam, China, Arabia Saudí y Chile.