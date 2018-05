Experto en bioética: No me convence el proyecto sobre eutanasia de Vlado Mirosevic

El académico Miguel Kottow afirmó en Cooperativa que no lo "convence" el proyecto del diputado liberal Vlado Mirosevic para legalizar la eutanasia, pero destacó la importancia de avanzar en esta materia, y señaló que "mientras antes se legisle, mejor".

En conversación con La Historia es Nuestra, el jefe de la Unidad de Bioética de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile -quien expuso en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde se discute la iniciativa-, afirmó que "sin duda que nos falta" en la discusión.

Consultado sobre la iniciativa específica de Vlado Mirosevic, Kottow respondió: "Me convence que haya un proyecto, me convence que esté en discusión, me convence que haya debates como éste y muchos más, pero no me convencen las condiciones específicas (del texto en cuestión)".

Discusión parlamentaria "decepcionante"

Incluso, dio cuenta que "la sesión en la Comisión fue bastante decepcionante", porque habló "20 a 25 minutos, dejando las ideas que quería proponer muy claras", pero "los diputados, los que discutieron después conmigo y entre ellos, volvieron a caer en las mismas cosas" que él califica de equivocadas.

Entre ellas, Kottow indicó que "volvieron a utilizar el término 'enfermedad terminal' (que es un término no médico), volvieron a mezclar lo que es suicidio médicamente asistido con la eutanasia, también hubo una discusión no muy agradable que es que los médicos están para salvar la vida, por lo tanto, jamás podrían acceder a ayudar a morir a alguien. Eso no es efectivo".

"Nuestro trabajo es evitar sufrimientos del cuerpo"

El experto precisó que "el Juramento Hipocrático -juramento público que pueden hacer las personas que se gradúan en medicina- no dice eso. No dice que nuestro trabajo sea salvar vidas, nuestro trabajo es evitar sufrimientos del cuerpo".

"Mientras antes (se legisle), mejor", aseveró el académico, sosteniendo que ya existen casos en nuestro país "de varias personas que, en una ley que autorizara, legítimamente estarían solicitándolo".

Mencionó así el caso de Valentina Maureira, adolescente que padecía de fibrosis quística y solicitó la eutanasia a la Presidenta Michelle Bachelet en el verano de 2015.

"Hay una cierta demanda de personas que no ven otra salida a su situación desesperada y desesperante que la ayuda a morir", sentenció.