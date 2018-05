Vlado Mirosevic emplazó al Gobierno a pronunciarse sobre el proyecto de eutanasia

El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, emplazó al Gobierno a que se pronuncie sobre si apoyará o no el proyecto de ley que busca permitir la eutanasia, pues es el Ejecutivo el que maneja las urgencias de las iniciativas en el Congreso.

Un grupo de legisladores de la oposición, entre ellos Mirosevic, concurrió hasta La Moneda para pedirle al Gobierno que patrocine el proyecto que comenzará a ser analizado el próximo 15 de mayo en la Comisión de Salud de la Cámara Baja.

"Queremos que el Gobierno se pronuncie y el Presidente de la República y el ministro (secretario general de la Presidencia, Gonzalo) Blumel nos respondan si es que le van a poner urgencia a este proyecto, que requiere debate porque va a ser la primera vez, al menos en la Cámara de Diputados, que va a ser puesto en tabla el próximo 15 de mayo en la Comisión de Salud, tras la vuelta a la democracia", manifestó.

Sobre los alcances de la ley que impulsa, Mirosevic apuntó que "es un proyecto mínimo, no es que tenga muchas causales, sólo tiene dos: enfermedades terminales o que no son terminales, pero que son dolorosas e incesantes".

Castro (PS): Siempre es mejor contar con apoyo del Gobierno

No obstante, el diputado Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, precisó que "aun cuando el Gobierno no la patrocine, igualmente es factible tramitar este proyecto de ley perfectamente porque no implica temas de gastos financieros ni cambios que sean de exclusiva responsabilidad del propio Gobierno".

"Por lo tanto, como muchas otras leyes que han surgido de iniciativas parlamentarias, esta también lo puede ser, no hay restricción, aunque naturalmente siempre será mejor contar con el apoyo del Gobierno", comentó.

"Serán los parlamentarios de Gobierno los que tendrán que pronunciarse, porque sé que hay diferencias de opinión" en el oficialismo, agregó.

Diferencias en Chile Vamos

Por ejemplo, en RN los diputados Andrés Longton y Sebastián Torrealba están a favor de la iniciativa, que es rechazada por la UDI.

El diputado Javier Macaya (UDI) le restó "dramatismo" a esas diferencias, que resaltó se deben a que "la coalición es más diversa, amplia, y no tenemos una mirada de que se nos puede generar un problema político por discutir estos temas".

"Hay que marcar posiciones con la convicción de las cosas que uno cree en estas materias, pero sobre todo hay algo que puede defender la agenda de nuestro sector, que es lo que marca el Gobierno como prioridades", sostuvo.

Si bien el ministro de Salud, Emilio Santelices, optó por guardar silencio esta vez, desde el Gobierno han manifestado en ocasiones anteriores que su posición no está en apoyar el proyecto.