Fonasa y Fondo Universal de Salud: "La idea es que las Isapres desaparezcan del mapa de la seguridad social"

El director nacional del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Camilo Cid, abordó la posibilidad de avanzar en un Fondo Universal de Salud, iniciativa impulsada por el Gobierno que buscará garantizar equidad en el acceso a los servicios de salud, advirtiendo que hará desaparecer a las Isapres "del mapa de la seguridad social" y que permitirá que "nadie empeore su situación" en esta materia.

En una entrevista revelada este miércoles por la Prensa Austral de Punta Arenas, Cid aseguró que con este proyecto "la idea es que las Isapres desaparezcan del mapa de la seguridad social y sólo podrían participar en el mundo de los seguros complementarios, pero ahora declaradamente privados".

"Lo que sí implica es que estos seguros complementarios requieren de una regulación robusta, que es diferente a la que tienen las isapres y esa también tiene que ser generada en el proceso de reforma y lo más probable es que en el proyecto del Fondo Único de Salud, al menos en el articulado transitorio debe estar incorporado", advirtió el director de Fonasa.

En esta línea, explicó que el Fondo Universal de Salud "es parte de la reforma del Gobierno y consiste en la unificación de los recursos para la salud en Chile. Eso implica reunir los recursos del 7 por ciento que las personas deben cotizar, más los aportes fiscales que el país destina a salud, en un solo organismo, para que realice la función de financiar un sistema de salud, que hemos llamado Sistema Universal".

Este sistema "tiene ciertas características, dentro de ella la más importante, es que se compone de un Servicio Nacional de Salud, cuya base de desarrollo es la atención primaria universal para servir como sistema de previsión de salud financiado por este fondo al que la gran mayoría de las personas puedan recurrir, con altos niveles de resolución de calidad y de acceso".

Además, destacó que se trata del "primer proyecto que se está impulsando porque es el que habilita el resto de los cambios, a partir de este nuevo sistema de financiamiento es que se puede pensar en avanzar en la prestación de los servicio".

SITUACIÓN DE LAS ISAPRES

Sobre la afectación que puede tener estos cambios en las Isapres, Cid dio cuenta que tendrán una reestructuración que consiste en que "estas personas cotizarán el 7 por ciento en el Fondo Universal. Sin embargo, como ellos nunca cotizaron sólo el 7 por ciento, por la forma de establecer las tarifas de las isapres, por ejemplo, un adulto mayor puede llegar a pagar el 30 por ciento de su jubilación en una Isapre, entonces con el financiamiento adicional ellos tienen la posibilidad de contratar este seguro complementario".

"Lo que se está planificando es que nadie quede sin atención y nadie quede peor, sino que todos queden mejor y unos mucho mejor. Los de Fonasa mejoran mucho su condición, pero los de isapre no empeoran su situación, eso es posible con esta reestructuración porque al final no son las Isapres las que prestan un servicio, las Isapres son intermediadores financieros, no atienden a nadie, los que atienden son las clínicas", destacó al medio antes citado.

"Si reestructuras el financiamiento y las clínicas reciben financiamiento no debiera haber ningún problema, lo que apostamos es que ese esfuerzo lo podamos hacer más eficientemente", cerró el representante de Fonasa.