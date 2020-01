Colegio Médico: Reforma a Fonasa no toca un pelo a la segregación del sistema de salud

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, reiteró los cuestionamientos a la reforma a Fonasa anunciada por el Gobierno y planteó que no se hace cargo del sistema a nivel estructural ni busca fortalecer la salud pública.

En conversación con El Diario de Cooperativa, expuso que al proyecto, cuyo eje es establecer un Plan Universal de Salud, "le faltan dos cosas: uno, hacerse cargo de parte de los conflictos que vienen en las demandas sociales que tienen que ver con la segregación del sistema sanitario, y acá no se toca un pelo de esta dualidad Fonasa-isapre".

"Lo segundo tiene que ver con este plan de fortalecimiento al sector público, uno comprende este plan en el camino a una transición, pero le hemos planteado al Gobierno y al ministro que esta es una ventana de oportunidad, donde tantos actores están de acuerdo en que el sistema sufra una transformación virtuosa, que es lo que tienen los sistema sanitarios que han logrado buenos objetivos en el mundo", complementó.

En ese marco, criticó que la reforma "era una excelente propuesta para antes del estallido social, pero hoy los desafíos son mucho más profundos y creo que el Gobierno está desaprovechando una oportunidad", y aunque la propuesta "sirve, hay que complementarla con cosas más estructurales, y el Gobierno en ese sentido no ha tenido la voluntad, y esperamos como Colegio Médico convencer al Presidente (Piñera) y al Gobierno que es algo que beneficia a Chile".

No obstante, cuestionó que la elaboración del proyecto "no ha incluido la participación del mundo social y no tiene un horizonte de fortalecimiento del sector público, aumentando su capacidad montada y fortalecerlo como prestador, y no dedicarnos toda la vida a comprar servicios al sector privado".

Y pese a que "hemos tenido un crecimiento vegetativo en las últimas Administraciones en la capacidad de infraestructura hospitalaria, aquí hay definiciones políticas y ahí es donde existe el mayor temor de los actores de la salud al ver la propuesta que se hace, porque se está poniendo a competir a los prestadores públicos con los privados sin solucionar los problemas estructurales que tienen los prestadores públicos".

De esa manera, enfatizó, la reforma "está mucho más focalizada en solo resolver al paciente bajo las mismas lógicas que ha tenido esta Administración".