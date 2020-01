Director: Reforma cambia el rol de Fonasa y lo convierte en un seguro público de salud

El director del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Marcelo Mosso, abordó el proyecto de reforma que anunció ayer el Presidente Sebastián Piñera y destacó que convierte al programa en un "seguro público".

El Mandatario aseguró que la iniciativa "se hace cargo" de los problemas de Fonasa y el centro es el bullado Plan Universal de Salud, que beneficiará a la totalidad de los pacientes de Fonasa e Isapres: según Piñera, "va a tener una cobertura mínima del 80 por ciento" tanto del plan, como del seguro de medicamentos y seguro catastrófico.

En opinión de Mosso, "lo importante de este proyecto de ley es que cambia el rol de Fonasa; hasta ahora es como una especie de caja pagadora, un mero transferidor de recursos, y lo que ocurre es que estamos cambiando ese eje y lo convertimos en el seguro público de salud que tiene como responsabilidad asegurar el otorgamiento de un Plan de Salud Universal y sus garantías", expuso en El Diario de Cooperativa.

"El Plan de Salud Universal va a tener una canasta, un grupo definido de patologías, atenciones, y que van a estar garantizadas en términos de tiempo y va a tener garantías de protección financiera, exactamente las que tiene hoy: quienes están en los tamos A y B no van a pagar nada y van a tener 100 por ciento de cobertura financiera, en el caso de los tramos C y D van a tener una cobertura financiera no menor al 80 por ciento", detalló.

Un "súper AUGE" y "seguro" de medicamentos

Otra de las aristas pretende establecer garantías de tiempo máximo de espera para las enfermedades AUGE y también para la totalidad de las atenciones, lo que ha generado que el proyecto sea visto como una especie de "AUGE reforzado".

Consultado al respecto, Mosso sostuvo que "se puede ver así, es un AUGE, pero es un súper AUGE, porque hoy el AUGE son sólo 85 patologías, que fue un paso muy relevante y que también tuvo mucha crítica".

La reforma también propone un conjunto de medidas para reducir el precio de los medicamentos, que según el director de Fonasa se establece como "una nueva solución" al Plan Nacional de Medicamentos anunciado hace unos meses: se trata de "un seguro que viene dentro del proyecto, que le llamamos 'seguro' aunque no tiene prima ni costo, tiene gasto fiscal básicamente".

"La Subsecretaría de Salud Pública va a decir cuáles son los medicamentos ambulatorios y genéricos que deben ser incluidos en este seguro, estimamos cerca de 200 principios activos, y luego vamos a pedir a Cenabast que los compre directamente, que consiga los descuentos, y Fonasa va a unificar su distribución; y vamos a dar un subsidio estatal a ese medicamento: va a significar que con el descuento conseguido por Cenabast más la bonificación de Fonasa van a estar pagando alrededor del 40 ó 50 por ciento de lo que les cuesta hoy", explicó.

Mosso resaltó que con este proyecto "esperamos que en el largo plazo, 5 ó 10 años, el Plan de Salud Universal lo sea todo, y nadie tenga que recurrir por fuera de la red (pública) para atenderse"; en tanto, atendiendo "lo que ocurre hoy, que existen dos modalidades en Fonasa, una institucional y otra de libre elección, estamos reformando la libre elección de forma tal de poder hacerla más eficiente, pero por otro lado queremos que el Plan de Salud Universal sea el gran cuidador de la solución de los chilenos" para que dicha modalidad "se extinga porque no será necesaria".

Críticas de oposición: "No han visto el proyecto", responde Mosso

Respecto a los cuestionamientos de la oposición, que ya se han distanciado de lo que consideran una "agenda privatizadora", Mosso apuntó que "las críticas que hubo y que surgieron previo a conocer el proyecto, pienso que es porque no han visto el proyecto, que incorpora todos los elementos necesarios para poder tener un diálogo fructífero".

Subrayó que la reforma "va a atacar e iniciar una respuesta" a las que, dice, son las principales demandas de la ciudadanía en salud: "Las listas de espera de intervenciones quirúrgicas, las listas de espera en consultas de especialistas y el precio de los medicamentos".