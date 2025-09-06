Seis millones de personas se han incorporado a Fonasa tras implementación del Copago Cero

El Ministerio de Salud conmemoró los tres años de la implementación del copago cero universal para todos los afiliados del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) e impulsó su plan operativo para reducir las listas de espera.

A tres años de implementarse la medida, se incluyeron 73 mil millones de pesos adicionales para el sistema público, con el fin de disminuir significativamente los tiempos de espera en las distintas atenciones médicas, cuya meta es que beneficie a 360.000 pacientes, precisó la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Asimismo, destacó la secretaria de Estado que "tener copago cero también es otra circunstancia que les ayuda (a los pacientes), porque el saber que ya no tienen una barrera económica de acceso es muy importante".

"Recordemos que la estrategia de lista de espera no es solo los recursos que se destinan para la atención en el sistema público, también hay recursos que tiene Fonasa para licitación de pacientes en el sistema privado, 21.000 millones cada año", recalcó.

El copago cero ha incorporado a más de seis millones de personas a Fonasa, según el Minsal.

"Fonasa ahora lo constituyen más de 17 millones de personas, el 84% de la población, y podemos decir con satisfacción que todas estas personas tienen salud gratuita en el dispositivo público de salud, en la modalidad de atención institucional de Fonasa", dijo su director, Camilo Cid.

"(Antes) Teníamos problemas importantes que implicaban el gasto catastrófico a veces de las familias. En los rankings internacionales también se indicaba que el 2% de las personas en Chile se empobrecía por gasto en salud, por gasto directo", aseveró.