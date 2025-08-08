Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago8.8°
Humedad98%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Salud

Funcionarios de Cesfam de Talcahuano denunciaron agresiones físicas y sexuales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Trabajadores del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Paulina Avendaño de Talcahuano, en la Región del Biobío, iniciaron este viernes una movilización de "brazos caídos" tras denunciar una agresión sexual y un ataque físico contra dos funcionarias, hechos ocurridos al interior del recinto.

El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, catalogó la situación como "lamentable" y manifestó su apoyo a los trabajadores afectados: "Hemos tomado medidas drásticas. No vamos a permitir que ningún funcionario municipal, sea del área de salud o del quehacer del Estado, sea agredido por dar una atención que, a veces, las personas no comprenden".

"Hemos hecho las denuncias correspondientes. Además, interpusimos una querella y acompañamos a la funcionaria (afectada). Lo que estamos haciendo es dar señales a todos los equipos municipales y a quienes hoy, por uno u otro motivo, lamentablemente van ofuscados a nuestros centros de atención y creen que se pueden descargar de mala manera o violentamente con las personas que trabajan en nuestro sistema", concluyó el jefe comunal.

Síguenos en Google News
Las + leídas