Gobierno invalidó estudio que dio cuenta de contaminación con metales pesados en Coronel

El Gobierno invalidó el informe emanado por el Laboratorio Vitaclinic encargado por el municipio de Coronel y que indicó que 21 personas de la comunidad estudiantil Rosa Medel tienen metales pesados en la sangre.

Se negó la eficacia y certeza de la técnica OligoScan que califica como malo, aceptable y bueno la presencia global en este caso de aluminio, antimonio, mercurio, plomo y cadmio.

"Para efectos médicos no es recomendable ni utilizable, en eso hay que ser categóricos, de que no puede utilizarse esta técnica para hacer un diagnóstico de una exposición de metales ni crónica ni aguda", precisó la jefa de salud pública de la Seremi de Salud del Biobío, Cecilia Soto.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Concepción, Robert Contreras expuso que "el laboratorio -aplicó una técnica que- no cuenta con la validación del Ministerio de Salud, CITUC e ISP, tampoco tiene un respaldo internacional (...) El OligoScan no está validado para determinar la presencia de metales pesados en las personas y ante eso el llamado a la comunidad es a estar tranquilos. El informe que entrega el alcalde no tiene nombres de personas".

La respuesta del municipio

La reacción de la primera autoridad de Coronel, Boris Chamorro, fue inmediata. "No nos sorprende que los desvaliden, pero claramente siento que hoy la preocupación del Gobierno tiene que ser cuál va a ser la solución y cómo vamos a resolver la crisis medioambiental. Ellos no pueden desconocer que antes de este examen que hicimos como municipio han existido otros tres, uno de la PDI y dos del ISP y los tres dicen que hay presencia de metales pesados en niños y niñas".

El alcalde confirmó la realización de una masiva marcha convocada para este viernes a partir de las 12:00 horas y que tendrá dos salidas; desde el norte Prevetrén Lagunillas, y desde el sur en la Plaza de Armas, mientras que el punto de encuentro será el Anfiteatro Camilo Olavarría.

Las clases están suspendidas para que los estudiantes también puedan sumarse a la marcha que no está autorizada por la Gobernación.