Gobierno lanzó inédita campaña de salud mental: "La gente joven se siente más sola que nunca antes"

El Gobierno lanzó esta semana la primera campaña nacional de promoción de la salud mental en Chile, que denominó "Estigmatizar cierra puertas: Abramos la conversación".

La ministra Ximena Aguilera explicó este jueves a Cooperativa que "el tema principal de la campaña es el estigma"; que la iniciativa "está orientada a romper el estigma, a que la gente reconozca que la salud mental es parte de la salud de las personas y que no tiene por qué ser ocultada".

"Queremos que la gente tome conciencia de que, cuando alguien nos cuenta que está abatido, o que tiene consumo excesivo de sustancias, es importante que lo tomemos en cuenta, que lo escuchemos; (ser capaces de) contactarnos humanamente" para colaborar en la detección y la búsqueda de ayuda para estas afecciones, dijo a Una Nueva Mañana.

🟢#AbramosLaConversación sobre salud mental, sin miedos ni juicios.



Esa presión en el pecho, los pensamientos que no paran, el miedo a que algo malo va a pasar... La ansiedad tiene muchas caras y es una realidad para muchísimas personas en Chile.



Sin embargo, barreras como el… pic.twitter.com/icSywq3jfC — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) October 6, 2025

Señaló que esta preocupación y este esfuerzo obedecen a un escenario en el que "la gente joven, los niños, se sienten más solos que nunca antes".

Este fenómeno ya no sólo afecta a la gente adulta mayor, en la que se suele pensar en primera instancia, pues está ligado a la exposición a las pantallas.

"Los niños salen al recreo (en el colegio) y se enchufan a una pantalla en vez de jugar (con sus pares)... En el fondo, se desconectan de los demás", advirtió Aguilera.

El consumo problemático de alcohol es una lucha silenciosa contra una enfermedad compleja. El miedo al "qué dirán" o a ser etiquetado impide que muchos busquen la ayuda que necesitan y merecen.



Pero cuando hablamos sin miedos ni prejuicios, derribamos barreras.… pic.twitter.com/VKkESZIPxJ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) October 8, 2025

"Enfoque sistémico"

La secretaria de Estado enfatizó ésta que "no es una campaña comunicacional en el aire", sino que se enmarca en un "enfoque sistémico" adoptado por el Ejecutivo, impulsado por el propio Presidente Gabriel Boric.

Destacó que la propia Organización Mundial de la Salud ha felicitado y reconocido al Mandatario chileno por su aporte al cambio cultural en este asunto, al haber transparentado públicamente su trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

#AbramosLaConversación Hablar de salud mental es el primer paso para tener cambios positivos 🦋: mientras más hablamos al respecto, más reducimos los estigmas y barreras que no nos permiten aprender, entender y empatizar 🙅



Hablar y escuchar nos ayuda a identificar cómo podemos… pic.twitter.com/SpxBSGXkx4 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) October 8, 2025

Aguilera indicó que el Gobierno busca promover "una sociedad que proteja la salud mental", pero también ha fortalecido la disponibilidad, el acceso, a través de iniciativas como el Fono *4141, de Prevención del Suicidio, que "recibe 7.000 llamadas mensuales".

Quienes toman contacto "se encuentran con un sicólogo especializado, que atiende (las 24 horas), como parte del Hospital Digital". Se trata de "personal entrenado específicamente en personas con intento o motivación suicida"; y es una opción de apoyo "bien importante en la primavera, (época del año en) que se producen más de estos eventos", resaltó.