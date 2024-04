Atención primaria de salud realizará paro de dos días: miércoles 17 y jueves 18

Los trabajadores de la salud municipal, agrupados en la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam) convocaron a un paro para los días miércoles 17 y jueves 18 de abril, "ante no poder concretar negociaciones con el Gobierno".

Anunciada con "turnos éticos", la movilización busca que el Ejecutivo responda demandas como incentivos al retiro de funcionarios y mejoras en la seguridad de los trabajadores, ante diversos ataques que sufren en consultorios y otras unidades.

"Si bien el Gobierno, a través de la ley de Reajuste, nos aumentó en 5.100 cupos, también acogió priorizar a la gente que está muy complicada de salud con cáncer y otras enfermedades, a nosotros se nos siguen muriendo compañeros. Ya llevamos 42 funcionarios a la espera de que les llegue el incentivo y estos dineros no son liberados por parte del Ministerio de Hacienda", aseguró la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores.

La dirigente agregó que los trabajadores de la salud primaria "están molestos, porque vemos que la burocracia le gana al Estado en cumplir con la clase trabajadora y en especial con la primera línea de salud".

Asimismo, recordó que hay lugares -como Alto Hospicio o en la macrozona sur- donde los funcionarios se han visto forzados a usar chalecos antibalas y cascos para desarrollar su labor.

"La ley Consultorio Seguro no se aplica como debe ser, porque Carabineros nunca llega, también las jefaturas en algunos lugares del país no hacen las denuncias como corresponde en los tribunales y la Fiscalía considera que insultar a un trabajador no es de gravedad", detalló.

Además de manifestaciones locales y en las capitales regionales, el paro nacional contempla una marcha en Santiago, el día jueves 18, por la Alameda.