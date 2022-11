Colegio Médico expresa preocupación por casos de abuso sexual en el gremio: "No es una práctica aislada"

El Colegio Médico manifestó su preocupación por la cantidad de casos de abuso sexual que ha registrado en los últimos años en el gremio, cometidos por un profesional hacia un paciente y también entre compañeros de trabajo.

Según La Tercera, el Departamento Nacional de Género y Salud del Colmed registró 42 denuncias por agresión sexual entre 2017 y 2021, la mayoría dada en el contexto médico-paciente, pero otras también ocurrieron entre colegas o profesionales de la salud. De esas, 38 -36 protagonizadas por hombres y solo dos por mujeres- fueron judicializadas.

"La gran mayoría de los profesionales de salud no incurren en estas prácticas, pero no es una práctica que sea aislada", apuntó la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago.

Carolina Herrera, presidenta del Departamento, puso énfasis en la gravedad de la cifra. "Nos preocupa como Colegio que haya tantos casos de abuso sexual en el gremio. Nuestro deber como profesionales es proteger a los pacientes y la verdad es que en ese punto estamos fallando, entonces estamos muy preocupados, sobre todo con los últimos acontecimientos", sostuvo.

El caso reciente más bullado es el del oncólogo Manuel Álvarez, quien está imputado por dos delitos reiterados de abuso sexual contra pacientes, por lo que la Fiscalía pide 16 años de cárcel; pese a lo cual permanece con su agenda de atención abierta en la Clínica Las Condes, pero por la vía telemática, ya que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago le decretó la prohibición de hacer ingreso al recinto.

A esto se suma, de acuerdo con La Tercera, que el 21 de octubre el Sexto Tribunal Oral en lo Penal condenó al ginecólogo Carlos Cárcamo Cárcamo por abuso sexual contra cuatro pacientes; un delito que ya había cometido en 2012 contra dos pacientes y por el que fue sentenciado en 2017 a cinco años y un día.

La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf) también lleva registros, aunque aún no consolida una cifra de casos; no obstante, expuso que "las enfermeras no se atreven a denunciar, por distintos factores".