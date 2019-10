Colegio Médico advirtió de una "crisis sanitaria" por falta de insumos en la salud pública

El Colegio Médico alertó que existe una "crisis sanitaria" por falta de insumos en la red asistencial pública, y criticó que la partida del Presupuesto 2020 destinada a la salud no resolverá los problemas.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la presidenta del gremio, Izkia Siches, expuso que "tenemos dos preocupaciones: una es del Presupuesto 2020, cuyo aumento (5,7 por ciento en la materia) es el menor de los últimos cinco años, entendiendo que arrastramos una deuda en este crecimiento de presupuesto; pero también estamos muy preocupados por la crisis de insumos y abastecimiento de recursos en los distintos centros del país".

En ese marco, detalló que "tenemos quimioterapias suspendidas en algunos centros de Valparaíso, más de 300 cirugías suspendidas en Valdivia por distintas faltas de insumos, cosas que no recordábamos dentro del sector público desde hace bastantes años", realidad que, planteó, "al parecer respondería a nuevos mecanismos de compra, que está bien que se ejecuten, pero que no pueden poner en riesgo a la ciudadanía".

Criticó que "el Ministerio de Salud ha asumido una postura comunicacional para no asumir responsabilidades, pero me parece hoy, cuando estamos viviendo una crisis sanitaria que no recordábamos en las últimas décadas, hay que asumir responsabilidades, y si hay problemas de gestión a nivel hospitalario, esperamos que el Ministerio trabaje e intervenga para poder responderlas y no exponer a la población".

"En otras administraciones -recordó- existían fórmulas para poder resolverlo, si es que faltan recursos, y lo podemos enfrentar en el Presupuesto 2020, se pueden hacer algunas enmiendas", contexto en el cual apuntó que "hay estudios de que históricamente el presupuesto hospitalario no alcanza a financiar entre el 60 o 70 por ciento de las prestaciones, y es un problema que este Presupuesto no lo va a resolver".

Recientemente el Minsal inyectó nuevos recursos a la ex Posta Central, tras denuncias de trabajadores del recinto sobre falta de insumos; en tanto que ayer gremios de la salud en la Región de Coquimbo llegaron hasta la Intendencia para manifestar, mediante una carta, su disconformidad por el financiamiento que destina el Presupuesto a la salud.

Debido a esta situación, Siches adelantó que como gremio están preparando movilizaciones para el 22 de octubre, ante una realidad que "devela un interés de disolver el funcionamiento que hasta ahora es público en Chile".

Medicamentos: apunta a Fonasa e Isapres y a "ser buenos médicos"

En tanto, en la entrevista con Cooperativa también se refirió a la nueva Política Nacional de Medicamentos del Gobierno, que establece una fuerte ofensiva para que las farmacias dispongan de una cantidad mínima de bioequivalentes.

"Son medidas valorables, estamos bastante de acuerdo, van a en el sentido correcto", resaltó, pero sostuvo que "no nos hemos hecho cargo del tema de fondo, que Fonasa o Isapre deberían tener contemplados algo tan fundamental para tratar a los pacientes, como son los medicamentos, y nuestro sistema sanitario todavía no lo contempla (...) o de frentón definir los precios de forma mucho más reglamentada, que permitan algún tipo de regulación".

Siches criticó que "Chile no es sólo un libre mercado, es un libertinaje que ha permitido, con esta desregulación y falta de fiscalización, que en general los mismos laboratorios en Chile vivan una suerte de espacio de negocio (...) y ven en Chile las oportunidades de vender el mismo medicamento" más caro en comparación a otros países.

Respecto a cómo enfrentan el tema de los medicamentos y sus precios en el Colegio Médico, la líder del gremio reconoció que "nosotros estamos en un proceso de autocrítica, que no ha sido fácil, de cómo limpiamos los conflictos de interés y recuperar ese contrato con nuestros pacientes (...) obviamente requiere que cuidemos nuestra vinculación con la industria farmacéutica".

"Es importante que los médicos estemos pensando cuánto le cuestan al paciente los medicamentos al momento de prescribirlos, si no sabemos eso, no estamos siendo buenos médicos (...) tenemos trabajo interno que hacer", conminó a sus colegas.