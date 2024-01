Colmed pide acuerdo "con todos los actores" para abordar las listas de espera

Luego de que un informe de Contraloría revelara que en el Hospital Sótero del Río se realizaron 100 cirugías a funcionarios y sus familiares en tiempos menores al promedio, el Colegio Médico (Colmed) pidió este martes que se llegue a un acuerdo con "todos los actores" para abordar el tema de las listas de espera.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente del Colmed, Patricio Meza, sostuvo que la situación ocurrida en el mencionado hospital de Puente Alto "es compleja, y hay que hacer la investigación correspondiente para que se determinen las responsabilidades y, sobre todo, para que se puedan establecer los protocolos para que eso se evite".

En esa línea, el líder del Colmed explicó que "el problema de fondo es que la oferta de atención de especialistas, tanto para cirugías como para interconsultas, es muy baja en relación a la gran cantidad (de personas) de las listas de esperas. Por lo tanto, tenemos que ponernos todos de acuerdo a cómo vamos a abordar el tema de las listas de espera en nuestro país".

Meza enfatizó que, en general, la problemática con las listas de espera se debe a "múltiples factores", ya que "hay regiones donde hay muchos médicos, pero también hay hospitales donde el problema no es el recurso humano médico, sino que son otros integrantes del equipo de salud. Hay otros donde no existe la infraestructura necesaria, no tienen pabellones suficientes, o no hay recursos para que esos pabellones puedan funcionar en forma mucho más extendida".

Por lo tanto, "es un problema multifactorial y creemos que debemos abordarlo con urgencia, pero para eso necesitamos la voluntad de todos los actores, del Gobierno, el Poder Legislativo, de los gremios, del personal de salud, de Fonasa, de las isapres, de todo el mundo", manifestó el especialista en salud.

"Para abordar estos 2,6 millones de personas que están en listas espera se requiere presupuesto, y es ahí donde deben existir los mayores acuerdos para ver cuánto dinero como país queremos invertir para enfrentar adecuadamente este problema", sentenció.