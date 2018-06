Concepción: Fiscalía precisó que neurocirujano fue detenido por negarse a control de identidad

El neurocirujano de turno del Hospital Regional de Concepción que fue detenido por Carabineros luego de negarse a realizar una alcoholemia, quedó en libertad.

Al ser abordado por personal policial en el recinto médico, el profesional, identificado como Juan Pablo Cabrera, les explicó a los funcionarios que se encontraba atendiendo a un paciente grave, por lo que no podía acceder a su solicitud en al menos una hora, tras lo que fue arrestado.

Durante la tarde, el Ministerio Público entregó su versión y precisó que el médico fue detenido en flagrancia por ocultación de identidad.

El fiscal Paolo Muñoz explicó que el facultativo, en primera instancia, ocultó su identidad, por lo que personal de Carabineros procedió a realizarle el respectivo control y, al negarse por segunda vez, y por ser una falta grave, el médico fue aprehendido.

"Lo que ocurre es que cuando Carabineros me dan cuenta que hay una persona, médico, que se niega a identificarse ante ellos, lo que yo les indico que que hay una situación de flagrancia que amerita la detención", explicó.

Además, el persecutor indicó que en la acción del médico hubo una falta al inciso 11° del Artículo 494° del Código Penal, que obliga a los funcionarios públicos a atender emergencias estando ellos en turno.

El neurocirujano salió detenido desde el Hospital Regional con rumbo a la Segunda Comisaría y en el transcurso de la mañana de este martes, el fiscal de turno decidió dejarlo en libertad, en tanto que la pena que arriesga es sólo de una Unidad Tributaria Mensual (UTM), 47 mil 538 pesos.

