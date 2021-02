Duro golpe a la red asistencial: Hospital San Borja no podrá atender pacientes por al menos tres meses

La directora del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), Patricia Méndez, dio a conocer que el Hospital San Borja Arriarán no podrá atender pacientes al menos en un lapso de tres a seis meses tras el incendio que sufrió este sábado.

"No puede ser usado para atender pacientes, puesto que no tenemos equipos de apoyo, no tenemos gran parte del equipamiento, que es fundamental", dijo Méndez.

La autoridad remarcó que "la comisión dijo que entre tres y seis meses, pero eso es un informe preliminar. No quiero dar una cifra exacta, pero eso es el apronte".

Director apunta a mantener atención farmacológica

Por su parte, el director del Hospital San Borja, Jorge Wilhelm, apuntó a mantener la entrega de fármacos a los pacientes que no pueden detener su tratamiento.

"Como hay pacientes que requieren atenciones que son urgentes y no pueden suspenderse, como por ejemplo el TAC (tratamientos con anticoagulantes) o algunos fármacos que son de urgencia, instalamos nuestro hospital en el área de la cancha, por Amazonas, atrás, un puesto de trabajo con asientos, con un lugar confortable, para que vengan a dejar sus recetas y nosotros en la tarde repartimos a domicilio", detalló.

Wilhelm destacó que "a partir del día de mañana hemos coordinado un trabajo para citar a estos pacientes y en forma ordenada ir entregando todos estos fármacos que son indespensables para la continuación de sus tratamientos de salud".