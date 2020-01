Ex Posta Central cerró espacio que ayudaba en la atención de migrantes y diversidad sexual

La decisión del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública (HUAP), más conocido como la ex Posta Central, de cerrar su Oficina de Integración, que desde el 2017 colaboró en la atención de pacientes indígenas, de la diversidad sexual y migrantes, entra en vigencia este miércoles 1 de enero.

El director subrogante del HUAP, Luis Carrasco, quien anteriormente fue subdirector médico del Hospital de Carabineros, lo dispuso en noviembre de 2019, solo un mes después de asumir el cargo, según publicó Interferencia.

El cierre de la oficina también implica la desvinculación de su jefe, el médico haitiano Jean Noel Telo, quien comenzó sus funciones en el recinto en 2017, y asumió la dirección del espacio en 2018.

El doctor dijo haberse enterado de ambas decisiones en su primer encuentro con Carrasco en noviembre pasado, cuando pretendía darle a conocer el plan para el 2020 de la oficina.

Además de señalarle que su convenio por honorarios finalizaría en diciembre, "me informó que a partir de enero la oficina no iba a estar funcionando. Me explicó el doctor que en el Servicio de Salud hay una unidad similar que hace la misma función".

Sobre este punto, la dirección del HUAP detalló que "las líneas de trabajo con personas de la diversidad sexual y comunidad inmigrante serán asumidas por el Servicio de Salud Central, con el objetivo de abordar integralmente estas materias, beneficiando a la totalidad de los establecimientos de la red y trabajando complementariamente con nuestro hospital".

"Actualmente el hospital cuenta con profesionales de apoyo que hablan creole, inglés y francés, pero sólo en horario hábil, de lunes a viernes y, en ese contexto, se definió ampliar los horarios para dar una cobertura completa", arguyó.

Médicos se opusieron al cierre

Sin embargo, los doctores de la ex Posta Central manifestaron su descontento con la decisión desde el primer momento: el 29 de noviembre la directiva de la Asociación de Médicos de la Asistencia Pública (AMAP) envió una carta a Carrasco para solicitar que la revirtiera.

En la misiva, hicieron hincapié en que la oficina ofreció un servicio "con pertinencia sociocultural, particularmente de la población migrante no hispanoparlante (en su mayoría haitiana)".

"Por ello consideramos un gran retroceso para la Posta Central la disolución de la Oficina de Integración y la desvinculación del Dr. Jean Noel Telo. Solicitamos reconsidere su decisión, por el bien de nuestros pacientes migrantes", puntualiza el documento, que finalmente no fue respondido por el director subrogante.

El internista Patricio Barría, quien preside la AMAP, dijo que "es una lástima que el director, a poco de llegar a regir la Posta, nos quite una herramienta valiosa para la atención de la persona migrante".

"Yo a Jean lo llamo cada vez que tengo una persona haitiana hospitalizada. Yo soy médico internista, nos dedicamos a tratar pacientes complejos. Gran parte de lo que nosotros tenemos como capacidad diagnóstica es de la entrevista al paciente. Aporta de una forma tremenda cuando hay que detectar una enfermedad compleja", explicó.

Considerando lo anterior, Barría sostuvo que evaluaron qué se podía hacer judicialmente en este caso, pues "si le otorgas un derecho a las personas, ya no puedes volver atrás".

"En la mayor parte de los centros de alto volumen se contrataron a traductores, pero eso no significa que sea mejor medida que una oficina de integración", insistió el presidente de la AMAP.