Hospital de Quilpué realiza auditoría tras muerte de joven que pasó 12 horas en una camilla

El Hospital de Quilpué iniciará una auditoría interna para esclarecer la muerte de Luis Felipe Olivares, un joven de 20 años perteneciente a una escuela de la Corporación Municipal de esa comuna que padecía de epilepsia y que falleció tras estar 12 horas en una camilla.

"¿Por qué no me lo atendieron?, ¿Por qué no lo vieron en ese mismo instante si venía con taquicardia?, ¿Por que no le hicieron un electro? No entiendo", se pregunta, una y otra vez, su madre Lorena Olivares.

Desde el recinto médico el director (s) Javier Pérez, explicó que "el paciente fue evaluado por médicos de nuestra unidad. Se le hizo su examen físico, solicitaron sus exámenes de laboratorio y su radiografía en ese momento; y estaban dentro de rangos normales".

"La auditoría arrojará las causas y los pasos a seguir posteriormente", agregó.

Sin embargo, desde el Hospital declinaron explicar porqué pasó más de 12 horas en una camilla, así como tampoco detallaron la causa de su muerte por ser parte de la auditoría interna, la que podría determinar un sumario.

La familia del joven interpondrá este miercoles una querella por cuasidelito de homicidio, acción legal que será apoyada por el municipio de Quilpué.