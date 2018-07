"Le dije que me estaba fastidiando": Habla mujer que denunció abuso de estudiante de medicina

La PDI de Concepción confirmó este martes la recepción de una denuncia de dos pacientes del Hospital Regional de Concepción que acusan haber sufrido abuso sexual por parte de un estudiante en práctica de Medicina.

La denuncia fue presentada el pasado 29 de junio, pero los detectives aún no reciben la orden de investigar de la Fiscalía, especificó el subprefecto José Miguel Riquelme, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y de Menores (Brisexme) Concepción.

"Es la única (denuncia) que tenemos durante el año. Es una denuncia que afecta a dos personas", indicó Riquelme, y detalló que, "como (el acusado) se presentó como médico, las víctimas asumieron que efectivamente era un médico y las estaba examinando por las dolencias que tenían".

"No obstante, la denunciante indica que con las averiguaciones que ella realizó en el momento estableció que era un interno de Medicina. En definitiva, es un alumno de la carrera".

Subprefecto José Miguel Riquelme, jefe de la Brisexme PDI Concepción, ratificó la denuncia por abuso sexual cometida presuntamente por un interno de medicina en el Hospital Regional de Concepción. Esperan orden de investigar @Cooperativa pic.twitter.com/TDZdA3rsuo — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 10 de julio de 2018

Las mujeres, una inmigrante de 18 años y una menor de edad, denunciaron que el joven ingresaba de noche al recinto y realizaba tocaciones, señalándoles que se trataba de exámenes.

El relato de una de las víctimas

Una de las denunciantes señal que los hechos tuvieron lugar la madrugada del 28 de junio: "A las 04:30 horas me volvió a despertar, me dijo que abriera las piernas, que si sentía dolor. Le dije que no, que no me estaba doliendo".

"Me volvió a meter los dedos, me dijo que abriera las piernas, me hizo voltear, hizo lo mismo y (me preguntó) si me dolía. Y le dije: 'Sí, me está fastidiando, sí, me duele'", relató.

Desde la Universidad de Concepción señalaron, a través de un breve comunicado, que tomaron "conocimiento de la denuncia, cuyos antecedentes han sido puestos a disposición de las autoridades y organismos competentes".

"En consecuencia, se seguirán los procedimientos que corresponda a través de los conductos que la Universidad tiene para estos efectos", añadieron.

Mientras tanto, el Servicio de Salud de Concepción confirmó que el estudiante ya no está trabajando en el hospital ni tampoco en alguno de sus centros asistenciales.