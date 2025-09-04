Síguenos:
Tópicos: País | Salud | Hospitales

Minsal destituyó a cuatro funcionarios del Hospital de Osorno por tortura a trabajador con TEA

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La cartera calificó los hechos como de "alta conmoción pública" y abrió un sumario contra los directivos de la época por la "omisión de denuncia a Fiscalía".

Minsal destituyó a cuatro funcionarios del Hospital de Osorno por tortura a trabajador con TEA
El Ministerio de Salud anunció este jueves la destitución de cuatro funcionarios del Hospital Base San José de Osorno, tras confirmar su participación en los actos de tortura cometidos contra un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) entre 2018 y 2020.

La cartera, que calificó los hechos como de "alta conmoción pública y humana", condenó enérgicamente los actos y tomó medidas inmediatas para sancionar a los involucrados.

Tras tomar conocimiento de los hechos a través de un reportaje periodístico, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ofició al Servicio de Salud de Osorno para que entregara de manera inmediata todos los antecedentes del caso. Una vez recibida la información, se ordenó la designación de un enviado especial de la secretaria de Estado, un abogado, que ya se encuentra en el hospital.

Además de la destitución de los funcionarios, el Minsal tomó otras medidas, como la entrega de todos los antecedentes del sumario administrativo y de la denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). También se ordenó al Servicio de Salud Osorno que ejecute de inmediato las sanciones administrativas, que se traducen en la destitución de los cuatro funcionarios involucrados en los graves episodios.

El Minsal anunció la apertura de un sumario administrativo, por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por la "omisión de denuncia a Fiscalía de los directivos de la época" y por la revisión de los procedimientos administrativos que habían concluido en su oportunidad en el sobreseimiento de los involucrados.

