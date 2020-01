Neurocirujanos del Barros Luco no operarán a pacientes hasta tener "soluciones concretas"

El corte de luz en el Hospital Barros Luco mientras se realizaba una neurocirugía, situación que se viralizó en redes sociales con los médicos alumbrando con sus teléfonos celulares, generó consecuencias entre los profesionales.

Por lo pronto, los neurocirujanos del recinto asistencial no continuarán operando mientras no se solucione una serie de problemas en el hospital.

El jefe del Servicio de Neurocirugía del Barro Luco, Víctor Hernández, -quien se encontraba operando al paciente junto al cirujano Jaime Peña- aseguró que "nosotros no vamos a someter a un riesgo mayor a un paciente y cuando la dirección nos garantice que están las capacidades mínimas necesarias para operar, nosotros lo vamos a hacer sin ningún problema", consignó La Tercera PM.

"Hoy no operamos, suspendimos la tabla por lo mismo, hasta mantener las reuniones pertinentes para tener soluciones concretas. Pero hay pabellones funcionando en otras áreas del hospital", añadió Hernández.

Según el mismo medio, la falla con el suministro eléctrico y con los generadores que se extendió por cerca de 40 minutos dejaron al paciente de 34 años en extrema gravedad en la UCI y tuvo que ser operado nuevamente, ya que según su familia, quedó con una hemorragia interna.

Además, según funcionarios, este episodio se suma a deficiencias de infraestructura y déficit de insumos y medicamentos, altas temperaturas en pabellones, cuando lo ideal es operar con bajas temperaturas para evitar la proliferación de infeccione.

Subsecretario destacó labor del equipo médico

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, destacó el trabajo del equipo médico por la reacción que tuvo durante el corte de luz.

"Yo prefiero responderle a los familiares de ese paciente y la respuesta a ellos, según lo que me han comentado los mismos doctores del Hospital Barros Luco y lo pudimos ver en declaraciones de otros médicos neurocirujanos en que esta cirugía, bajo las condiciones de adversidad que tenía, se llevó a cabo de la mejor manera y se otorgó la mejor solución para la salud de este paciente", planteó Zúñiga.

La arsenalera durante la cirugía, identificada como Marcela, comentó al matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión, las dificultades que tuvo el equipo médico para desarrollar su trabajo.

"Estábamos con un paciente de neurocirugía, hubo un apagón, y nosotros estamos acostumbrados a contar dos segundos hasta que llega (la luz) y que son máximo 10. Pero pasaron 10, 15 minutos, y ahí fue un caos porque teníamos que correr con celulares, viendo oxígeno, se cortó la luz, se cortó el agua, no podíamos lavarnos las manos, no podíamos ir al baño, nada, en ese momento el paciente estaba con su cráneo abierto, no se podía hacer absolutamente nada", aseveró.

"El miedo, la incertidumbre de que si pasaba algo iba a costar la vida del paciente y nosotros como funcionarios íbamos a tener que cargar esa culpa", añadió.

Mientras, según la Fenats del Barros Luco Trudeau, durante el momento del corte había tres cirugías de alta complejidad y los pacientes estuvieron en riesgo.