Osorno: Despedidos y detenidos los funcionarios que torturaron a compañero TEA

La Policía de Investigaciones detuvo este jueves a tres de los cuatro funcionarios del Hospital de Osorno que, entre 2018 y 2020, agredieron y torturaron a un compañero de trabajo que padece Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Durante el período indicado, la víctima fue forzada a desnudarse, fue quemada con vapor y rapada contra su voluntad, entre otras vejaciones que fueron registradas en video por los propios agresores.

Un sumario administrativo realizado en primera instancia concluyó sin sanciones, pero el año pasado la nueva dirección del centro asistencial ordenó su reapertura y presentó una denuncia ante la Fiscalía.

Pese a los años transcurridos, fue sólo esta semana que, una vez difundidos los videos en redes sociales, se desató la reacción institucional generalizada: este mismo jueves el Ministerio de Salud comunicó la destitución de los cuatro implicados.

🔵MINSAL ADOPTA MEDIDAS INMEDIATAS POR LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO



En relación con los hechos ocurridos entre 2018 y 2020 en el Hospital Base San José de Osorno y revelados esta semana relativos a episodios de violencia de los cuales fue víctima… — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 4, 2025

Horas más tarde, ya entrada la noche, el Ministerio Público anunció los arrestos.

"Como Fiscalía Local de Osorno, podemos confirmar que la tarde del día de hoy se solicitaron cuatro órdenes de detención respecto a las personas investigadas por las agresiones a un funcionario dentro del Hospital Base de Osorno y que han sido de público conocimiento a través de los videos que se han difundido a través de redes sociales", explicó la persecutora María Angélica de Miguel.

"Confirmamos que, de las cuatro personas (requeridas), tres de ellas han sido detenidas ya por la Policía de Investigaciones, faltando una restante, la cual se está buscando en la ciudad de Osorno", añadió De Miguel.

Los imputados "pasarán el día de mañana (viernes) a audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Osorno para ser formalizadas los cargos correspondientes", comunicó la fiscal jefa de la comuna.

#Cooperativa90 Policía de Investigaciones detuvo a funcionarios del Hospital de Osorno despedidos por haber torturado a un compañero de trabajo que padece Trastorno del Espectro Autista (TEA): pic.twitter.com/RldAD4ebKi — Cooperativa (@Cooperativa) September 5, 2025

Cristian Calquín, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI Osorno, detalló que la instrucción de la Fiscalía indicó "el delito de trato degradante a personas vulnerables" y "delito de torturas".

"Hasta esta hora se ha logrado la detención de tres de ellos, por lo que el trabajo de la PDI se mantiene en desarrollo", señaló el oficial.

Agresor pidió ayuda a la víctima: "Si pudieras enviar un documento firmado..."

En medio de la indignación provocada por el caso, este jueves se conoció además que uno que los acusados le escribió un mail a la víctima para pedirle que declarara a su favor y así no perder el trabajo.

"Me tomé la patudez de escribirte (...) y créeme que no es fácil hacerlo, pero lo hago con la mayor honestidad posible. Estamos pasando por una situación muy complicada (...) enfrentamos una orden de destitución", explicó, según reveló T13.

"Entendiendo que este correo probablemente te sorprenda, quiero (...) pedirte disculpas sinceras. Con el tiempo, he podido pensar y reconocer que, aunque nunca hubo mala intención de mi parte, sí se dieron tallas que no correspondían. Lamento sinceramente si te hice sentir incómodo o vulnerado en algún momento (...) Quizás en la dinámica diaria no me daba cuenta, pero sí me arrepiento de todo (...) Ofrecerte mis disculpas es una espinita que llevo hace años", manifestó el agresor.

"Hoy, por las vueltas de la vida, eres la única persona que realmente puede ayudarnos a aclarar los hechos desde tu perspectiva. Si pudieras considerar enviar un correo o documento firmado donde indiques que no tuviste problemas con nosotros, (...) y que si bien hubo bromas o dinámicas en la oficina que pudieron ser exageradas, nunca se actuó con dolo o con intención de dañarte, nos ayudaría enormemente en nuestra defensa. No te escribo desde la desesperación solamente, sino que desde el arrepentimiento y apelando a la buena persona que eres", añadió el individuo.

"Mi hijo ya está grande, no puedo quedar sin trabajo ya que soy el sustento de la casa, tengo que pagar el colegio, hipotecario y cuantas cosas más. Tú imaginas, sólo te pido que te pongas una mano en el corazón", sentenció el sujeto.