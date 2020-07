Alza de planes de isapres: Superintendencia recuerda que se puede impugnar vía internet

La Superintendencia de Salud recordó que mantiene en su portal en internet un formulario para reclamar por el alza del precio de los planes de isapre, luego de que afiliados comentaran en redes sociales que recibieron durante julio una carta, notificando la adecuación del precio base de sus prestaciones en la salud privada.

"Desde abril las isapres están obligadas por ley a enviar las cartas de adecuación del período 2020-2021. Cabe recordar que la aplicación de esta alza fue postergada hasta noviembre, pero es bueno tener presente que si quieres reclamar existe un plazo, que es desde el momento en que recibes la notificación y hasta el último día hábil del mes en que se cumple la anualidad", publicó el ente regulador.

El trámite se puede hacer con Clave Única, pero también con el RUT y la serie de la cédula de identidad.

Sobre plazos, la Superintendencia explicó que el reclamo puede hacerse "desde el momento en que recibe la notificación y hasta el último día hábil del mes en que se cumple la anualidad, es decir, el mes en que se suscribió el contrato".

"Por ejemplo, si la carta llega hoy y cumplo anualidad en el mes de octubre, entonces el plazo que tengo para reclamar es hasta el último día hábil de octubre", detalló.

"No hay ningún respeto por la autoridad"

Quien criticó las alzas de planes fue el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), quien tildó de "burla" la actitud de las instituciones privadas de salud.

"Las isapres anuncian alzas el mismo día de la cuenta pública del Presidente lo que demuestra que no hay ningún respeto por la autoridad", afirmó, aludiendo al acuerdo que meses atrás había logrado la industria con el Gobierno.

"Espero que hoy mismo, durante su cuenta, (el Presidente) anuncie que hará suyo nuestro proyecto de ley -declarado inadmisible- para que las isapres no suban los planes hasta marzo del 2021", agregó.

Alguien sabe o se maneja en cómo poder apelar un alza en el precio de mi plan de salud? Me llego una carta de adecuación donde me informan que me subirán el valor del plan 0,04 UF. NO QUIERO PAGAR MÁS :( @SuperDeSalud #isapre #abogados #superintendeciadesalud #salud pic.twitter.com/zXDjfi6rtA