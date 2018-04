Castro: "¿Tan poderosas son las Isapres que han podido doblegar a todos los Gobiernos?"

El diputado socialista Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, afirmó que en la oposición hay una "excelente disposición" de legislar la reforma a las Isapres anunciada por el Gobierno en la medida que se fije una tarifa única de los planes de salud y las instituciones privadas no sigan "fuera del sistema".

El Ejecutivo presentará en mayo el proyecto de ley asegurando que el sistema requiere de una "cirugía mayor" para acabar con las discriminaciones por género y edad, a la vez que cuatro isapres anunciaron que subirán sus planes, lo que afectará a casi dos millones de usuarios.

Al respecto, en diálogo con El Diario de Cooperativa, Castro señaló que la reforma debe apuntar hacia instalar "una tarifa única y plana en el tiempo, es decir, que las personas sepan a qué atenerse", cuyas variaciones "sólo las dé un verdadero IPC de la salud, que sea obligatorio, que no sea sólo referencial, sino que ordene el sistema de reajustabilidad de los precios".

Añadió que se exige "un fondo mancomunado para aquellas enfermedades catastróficas y de alto costo" que "venga desde las Isapres hacia Fonasa en un porcentaje específico" y "contribuyan a cubrir a sus enfermos, que en situación de extrema necesidad muchas veces no son suficientemente abordados por esa propia institución" y están obligados a emigrar al seguro público.

Todo esto, afirmó el diputado, "para tener a las Isapres dentro del sistema de salud y no como hoy, que es un verdadero mundo a parte que funciona de una lógica de primas y pagos para gente joven, sana, con pocas cargas y ojalá sin ninguna enfermedad".

"¿Son tan poderosas las Isapres que doblegan a distintos Gobiernos?"

"Desde la oposición, no me cabe duda, hay un excelente animo de abordar este problema porque sentimos que es una deuda histórica con Chile. Sucesivos Gobiernos han prometido, han querido y no han podido (solucionarlo)", indicó el diputado Castro.

"Uno se preguntará: ¿son tan poderosas las Isapres que doblegan a Gobiernos de distintos signos?", reflexionó entonces el legislador. "Buena pregunta, algún día podremos responderla, pero en la practica, lo que le importa al afiliado es que de una vez por todas hoy avancemos en esta materia decididamente", aseveró.

"Lo ideal es que esto fuera conversado"

El parlamentario remarcó, eso sí, que "lo ideal sería un trabajo pre-legislativo" en el Congreso: "Lo ideal es que esto fuera conversado, lo peor son las sorpresas, porque ahí cada cual toma sus posturas que generan antagonismos".

"El ministro Santelices estará el martes en la comisión que yo presido, vamos a ahondar en este tema y como él ha dicho, durante estos dos meses, abril y mayo, debiéramos tener, por lo menos de parte del Ejecutivo, su primera aproximación", ratificó.

De todos modos, hay "una excelente disposición de la oposición a legislar en la medida en que los pasos no sean cosméticos", enfatizó.

Chahuán (RN): "La Nueva Mayoría fue cómplice de abusos de las Isapres"

Conocido el anuncio del Gobierno, desde el oficialismo, el senador Francisco Chahuán (RN), integrante de la Comisión de Salud del Senado, afirmó que desde su colectividad intentarán terminar con las alzas unilaterales y enfatizó en que la antigua Concertación y la Nueva Mayoría fueron cómplices de los abusos de las Isapres.

"Le hemos señalado al Presidente Piñera y al ministro de salud que tenemos que terminar con las alzas unilaterales en los planes de salud, ahora con el nuevo anuncio de que las Isapres van afectar a más de 2 millones de personas, y adicionalmente le hemos planteado que debemos descomprimir las cortes de apelaciones, donde el 80 por ciento de los recursos de protección dice relación con las alzas unilaterales de los planes de salud", dijo.

"Acá se está dañando a los afiliados de la Isapres y nuestro Gobierno tomó nota, recogió los proyectos de ley que presentamos los parlamentarios y los tramitó, y fue la Concertación, y después la Nueva Mayoría, la que miró para el lado y que en definitiva fue cómplice de los abusos de las Isapres. La Nueva Mayoría fue cómplice de los abusos de las Isapres", apuntó.

El Frente Amplio busca terminar con el lucro en la salud

Desde el Frente Amplio, en tanto, la diputada de Poder Ciudadano Claudia Mix, también integrante de la instancia legislativa presidida por Castro, afirmó que "en la Comisión aún no vemos este tema, vamos a aprovechar este martes del ministro de salud para plantear nuestras inquietudes y dudas respecto al funcionamiento de las isapres".

"Sin embargo, para nosotros este es un tema más profundo: mientras la salud siga siendo un negocio que genera una fábrica de enfermos, las isapres seguirán lucrando", sostuvo la parlamentaria.

"Por cierto que vamos a pedir evaluar el alza para más del 60 por ciento de los usuarios y eventualmente podríamos citar a la Superintendencia de Isapres a la comisión. También vamos a intentar de impulsar una reforma que termine con el lucro en la salud", agregó.